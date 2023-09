Lazio 2023-2024: tutti gli ingaggi della rosa

Claudio Lotito, Presidente Lazio – StadioSport.it

Il presidente Lotito ha impostato un calciomercato all’insegna del rafforzamento. Con una Lazio impegnata su tre fronti, ha cercato di alzare l’asticella e di conseguenza anche il monte ingaggi.

Se nella passata stagione la Lazio doveva sostenere una spesa pari a 40,5 milioni di euro per gli ingaggi netti, che al lordo arrivavano a pesare per quasi 70 milioni, ora la società di proprietà di Claudio Lotito dovrà riconoscere 47 milioni netti, circa 81,1 milioni di euro per gli ingaggi a livello lordo.

Conti alla mano, secondo Calcio e Finanza, in casa Lazio il monte ingaggi è aumentato di 11 milioni circa. A guidare questa speciale classifica c’è sempre il bomber Ciro Immobile insieme al mago Luis Alberto.

Con la cessione di Milinkovic-Savic il presidente Lotito si è permesso il lusso di fare diversi acquisti. Sono arrivati Castellanos, Guendouzi, Isaksen e Kamada a titolo definitivo e in prestito Rovella, Sepe e Pellegrini. Per una Lazio più competitiva e una rosa più profonda inevitabilmente sono aumentati gli ingaggi del club biancoceleste.

Gli ingaggi della Lazio

Ciro Immobile, capitano della Lazio e miglior marcatore biancoceleste – StadioSport.it

Ciro Immobile – 4 milioni di euro netti (7,4 milioni lordi)

Luis Alberto – 4 milioni netti (7,4 milioni lordi)

Daichi Kamada – 3 milioni netti (4,7 milioni lordi)

Alessio Romagnoli – 3 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Nicolò Casale – 3 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Mattéo Guendouzi – 2,5 milioni netti (3,9 milioni lordi)

Felipe Anderson – 2,2 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Elseid Hysaj – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Mattia Zaccagni – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Nicolò Rovella – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Pedro – 2 milioni netti (2,6 milioni lordi)

Matias Vecino – 1,9 milioni netti (3,5 milioni lordi)

Taty Castellanos – 1,8 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Manuel Lazzari – 1,7 milioni netti (3,1 milioni lordi)

Gustav Isaksen – 1,5 milioni netti (2,3 milioni lordi)

Danilo Cataldi – 1,5 milioni netti (2,7 milioni lordi)

Toma Basic – 1,4 milioni netti (1,8 milioni lordi)

Luca Pellegrini – 1,3 milioni netti (2,4 milioni lordi)

Mohamed Fares – 1,2 milioni netti (2,2 milioni lordi)

Patric – 1,2 milioni netti (2,2 milioni lordi)

Ivan Provedel – 1,0 milione netto (1,85 milioni lordi)

Adam Marusic – 900mila euro (1,6 milioni lordi)

André Anderson – 500mila netti (925mila lordi)

Luigi Sepe – 500mila netti (925mila lordi)

Mario Gila – 500mila netti (655mila lordi)

Dimitrije Kamenovic – 350mila euro (458mila euro lordi)

TOTALE – 47 milioni di euro netti (81,1 milioni di euro lordi)