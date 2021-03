Calciomercato Inter: Manchester United su Skriniar e Lautaro Martinez

Lautaro Martinez Manchester United. Il Manchester United ha deciso di cercare in Italia nuovi innesti per il proprio organico . I Reds avrebbero messo gli occhi su due giocatori importantissimi per l’Inter: Lautaro Martinez e Milan Škriniar. A preoccupare i nerazzurri, però, è anche la clausola su Romelu Lukaku, acquistato proprio dalla squadra inglese. Intanto, continua il pressing verso i due giocatori.

Ad inizio marzo l’Inter può godersi il suo primato. La sfida di domani contro il Parma potrebbe dare ulteriori conferme alla squadra di Antonio Conte che crede sempre di più nel titolo. Dopo la dolorosa uscita dalla Champions League e l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter si gioca il tutto per tutto nelle prossime partite di campionato.

Non sono da sottovalutare, però, anche i rumors legati alla vendita del club da parte di Suning. Si sta valutando o meno di cedere il club a chiunque possa proporre un’offerta congrua. Intanto, però, dall’Inghilterra arriva qualche voce che non fa stare tranquilla la società del Biscione. Infatti, il Manchester United avrebbe chiesto informazioni per Lautaro Martinez e Milan Škriniar.

Lautaro Martinez Manchester United, pesa la clausola su Lukaku

A riportare l’interessamento dei Reds è Il Corriere dello Sport. Ciò che preoccupa maggiormente è anche la clausola su Romelu Lukaku. Per l’attaccante belga l’Inter ha degli accordi con il club di Manchester. Infatti, per contratto, qualora non si riuscisse a pagare quanto richiesto dallo United, sarebbe in debito con quest’ultimo.

La cifra che l’Inter dovrebbe versare nelle casse dei Diavoli Rossi si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Nel caso in cui il club nerazzurro non dovesse riuscire a raggiungere questa cifra, si potrebbe sacrificare una pedina per ammortizzare la spesa. A essere richiesti, quindi ,potrebbe essere tanto l’argentino così come il difensore slovacco con un conguaglio anche a favore dei nerazzurri.

L’importo per Lukaku dovrebbe essere pagato entro la fine del mese ma in caso contrario lo United potrebbe anche trovare un’intesa con l’Inter. Ottimi i rapporti tra i due club che hanno anche concluso per l’arrivo di Alexis Sanchez ad Appiano Gentile. Continuano, quindi, i contratti tra i due club che cercheranno di trovare quanto prima una soluzione.

