LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 35ª giornata 19-20-215/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della trentacinquesima giornata di campionato.

Manca poco alla conclusione di questa stagione della Liga. Un vincitore già è stato annunciato: il Barcellona. I catalani, però, perdono al loro prima partita da campioni di Spagna. Al Camp Nou, la Real Sociedad vince per 2-0 con le reti di Merino e Sorloth. A nulla è valsa la rete al 90′ di Lewandowski che ha provato a riaprire la partita. Successo importante per i baschi che si confermano al quarto posto.

Dietro la Real, rincorre il Villareal che vince all’ultimo minuto contro il Girona per 2-1. Il gol di Moreno in extra time regala tre punti preziosissimi per il Sottomarino Giallo che prova a rivedere la Champions League. Obbiettivo Europa anche per l’Athletic Bilbao che vince con una rete di Berenguer contro un Celta Vigo ormai già salvo ma che viene da quattro sconfitte consecutive.

Continua il momento di crisi per il Valladolid che perde ancora contro il Cadice ed occupa il terz’ultimo posto. A pari punti c’è il Getafe che però non va oltre l’1-1 contro il già retrocesso Elche che continua ad onorare il proprio campionato, seppur sempre ultimo. Vittoria dell’Almeria contro il Maiorca con una tripletta di un super Lazaro. Vittoria importante in fase salvezza per l’Espanyol che vince contro il Rayo Vallecano ed è a -1 dalla zona rossa.

L’Atlético Madrid ospita l’Osasuna e vince per. I Colchoneros si riprendono dopo la sconfitta inaspettata contro l’Elche. Perde il Real Madrid in casa contro il Valencia che raggiunge la salvezza. I Blancos mancano l’aggancio all’Atlético. Finisce senza reti il derby andaluso tra Betis e Siviglia che si prepara per affronare la Roma nella finale di Europa League.

LaLiga, risultati della trentacinquesima giornata

Venerdì 19 maggio

Cadice-Valladolid 2-0 69′, 76′ Bongonda

Sabato 20 maggio

Girona-Villareal 1-2 9′ Pino (V), 24′ Lopez (G), 90 + 4′ Moreno (V)

Athletic Bilbao-Celta Vigo 2-1 5′ Williams (A), 50′ Larsen (C), 54′ Berenguer (A)

Getafe-Elche 1-1 8′ Munir (G), 45+1′ Boye (E)

Almeria-Maiorca 3-0 12′, 42′, 58′ Lazaro

Barcellona-Real Sociedad 1-2 5′ Merino (R), 72′ Sorloth (R), 90′ Lewandowski (B)

Domenica 21 maggio

Rayo Vallecano-Espanyol 1-2 23′ Darder (E), 42′ de Tomas (R), 59′ Melamed (E)

Atlético Madrid-Osasuna 3-0 44′ Carrasco, 62′ Niguez, 82′ Correa

Valencia-Real Madrid 1-0 33′ Lopez

Siviglia-Betis 0-0

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 85

2 Real Madrid 71

3 Atletico Madrid 69

4 Real Sociedad 65

5 Villarreal 60

6 Betis Siviglia 56

7 Athletic Bilbao 50

8 Girona 48

9 Siviglia 48

10 Osasuna 47

11 Rayo Vallecano 46

12 Maiorca 44

13 Valencia 40

14 Almeria 39

15 Celta Vigo 39

16 Cadice 38

17 Getafe 35

18 Real Valladolid 35

19 Espanyol 34

20 Elche 20