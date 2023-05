LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 34ª giornata 12-13-14-15/5/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della trentaquattresima giornata di campionato.

La Liga si apre con il successo del Cadice sul Maiorca. Il gol di Maffeo mette gli andalusi in una situazione abbastanza complessa in fase salvezza dove le pretendentre sono sempre di più. Brusca fermata della Real Sociedad in casa del Girona con gli ospiti che rimangono anche in dieci per l’espulsione di Romeu. I baschi vanno in vantaggio con Oyarzabal e Silva ma si fanno rimontare subito con Couto e Stoani nel primo tempo.

Vince, invece, l’altra basca Osasuna. Un 3-1 davvero convincente contro l’Almeria che arriva dopo due sconfitte consecutive. Il successo proietta l’Osasuna che adesso può davvero sognare l’Europa. Lo stesso anche per il Villareal che trionfa contro l’Athletic Bilbao con un convincente 5-1. Il Sottomarino Giallo vola sempre più in alto, trascinato dalle doppiette di Jackson e Baeta.

Nell’anticipo ha giocato il Real Madrid che ormai non ha altri obbiettivi in campionato. Un 1-0 di Asensio contro il Getafe per dare un senso alla stagione, la testa è tutta nella semifinale di ritorno contro il Manchester City. Vince il Valencia in casa del Celta Vigo con la rete a pochi minuti di Mari. La salvezza è ormai ad un passo e bastano solamente tre punti.

Vittoria di grande orgoglio per l‘Elche, già retrocesso, che vince contro l’Atlético Madrid con un gol di Fidel. Arriva la settima sconfitta consecutiva per i Colchoneros che comunque non si schiodano dal terzo posto. Siviglia in super ripresa: dalla zona retrocessione al ritorno in Europa. Gli andalusi risalgono la china e arrivano al decimo posto, a pochi punti dalla qualificazione.

Intanto c’è già il verdetto, forse quello che tutti aspettavano, il Barcellona è campione di Spagna. Dopo il 4-2 nel derby contro l’Espanyol, i catalani hanno conquistato il loro ventisettesimo titolo della loro storia. Vince anche il Betis contro il Rayo Vallecano e si riconferma in lotta per l’Europa.

Venerdì 12 maggio

Maiorca-Cadice 1-0 16′ Maffeo

Sabato 13 maggio

Real Sociedad-Girona 2-2 5’Oyarzabal (R), 24′ Silva (R), 37′ Couto (G), 45+3′ Stuani (G)

Osasuna-Almeria 3-1 46′ Budimir (O), 51′ Ezzalzouli (O), 81′ Gomez (O), 90+2′ Lazaro (A)

Villareal-Athletic Bilbao 5-1 24′, 90′ Baena (V), 37′, 50′ Jackson (V), 45+3′ Sancet (A), 61′ aut. Paredes (V)

Real Madrid-Getafe 1-0 70′ Asensio

Domenica 14 maggio

Celta Vigo-Valencia 1-2 8′ Kluivert (V), 60′ Seferovic (C), 88′ Mari (V)

Elche-Atlético Madrid 1-0 46′ Fidel

Valladolid-Siviglia 0-3 50′ Mir, 78′ Papu Gomez, 90+3′ Corona

Espanyol-Barcellona 2-4 11′, 40′ Lewandowski (B), 20′ Balde (B), Kounde (B), 73′ Paudo (E), 90+2′ Joselu (E)

Lunedì 15 maggio

Betis-Rayo Vallecano 3-1 5′ Sabaly (B), 44’Perez (B), 52′ Comesana (R), 90+6′ Iglesias (B)

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 85

2 Real Madrid 71

3 Atletico Madrid 66

4 Real Sociedad 62

5 Villarreal 57

6 Betis Siviglia 55

7 Girona 48

8 Athletic Bilbao 47

9 Osasuna 47

10 Siviglia 47

11 Rayo Vallecano 46

12 Maiorca 44

13 Celta Vigo 39

14 Valencia 37

15 Almeria 36

16 Cadice 35

17 Real Valladolid 35

18 Getafe 34

19 Espanyol 31

20 Elche 19