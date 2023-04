LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 30ª giornata 21-22-23/4/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della trentesima giornata di campionato.

La trentesima giornata di Ligue 1 si è aperta con lo 0-0 tra Espanyol e Cadice, un pari che serve a poco alle due squadre che devono ancora guadagnarsi la salvezza matematica. Sconfitta per il Betis Siviglia che perde contro l’Osasuna. Vittoria anche per l’altra squadra basca, l’Athletic Bilbao, che trionfa per 2-1 in casa dell’Almeria e si avvicina alla zona Europa.

Vince anche il Valladolid contro il Girona ed è sempre più vicino alla permanenza in Liga. Quarto posto blindato per la Real Sociedad che vince contro il Rayo Vallecano e guadagna punti sul Betis. Il Real Madrid non si arrende, malgrado il campionato ormai chiuso, e vince per 2-0 contro il Celta Vigo grazie alle reti di Asensio e Militao. I Blancos si avvicinano al Barcellona che ha quasi il titolo in tasca.

I blaugrana sono impegnati nel big match contro l’Atlético Madrid e vincono grazie ad una rete di Torres. Mancano solamente poche giornate per l’acquisizione matematica del titolo. Seconda vittoria consecutiva per il Maiorca che rimonta in casa contro il Getafe e raggiunge quaranta punti, gli isolani si salvano e rimangono in Liga.

In attesa della semifinale di Europa League contro la Juventus, il Siviglia si riprende e vince la seconda partita consecutiva al fotofinish, con una rete di En Nesyri. 2-1 contro il Villareal che proietta gli andalusi al dodicesimo posto. Si riprende, dunque, la squadra di José Luis Mendilibar dopo l’inizio davvero burrascoso.

LaLiga, risultati della trentesima giornata

Venerdì 21 aprile

Espanyol-Cadice 0-0

Sabato 22 aprile

Osasuna-Betis 3-2 6′, 11′ Budimir (O), 16′ Miranda (B), 41′ Moncayola (O), 70′ Rodriguez (B)

Almeria-Athletic Bilbao 1-2 9′ Williams (Ath), 56′ de Marcos (Ath), 90+2′ Centellas (Al)

Valladolid-Girona 1-0 24′ Monchu

Real Sociedad-Rayo Vallecano 2-1 57′ Palazon (V), 59′ Sorloth (R), 81′ aut. Lejeune (R)

Real Madrid-Celta Vigo 2-0 42′ Asensio, 48′ Militao

Domenica 23 aprile

Elche-Valencia 0-2 19′ Lino, 42′ aut. Verdu

Barcellona-Atlético Madrid 1-0 44′ Torres

Maiorca-Getafe 3-1 23′ Borja Mayoral (G), 56′, 90+5′ Lee Kang-In (M), 64′ Raillo (M)

Siviglia-Villareal 2-1 34′ Mir (S), 57′ Torres (V), 90+4′ En Nesyri (S)

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 76

2 Real Madrid 65

3 Atletico Madrid 60

4 Real Sociedad 54

5 Betis Siviglia 48

6 Villarreal 47

7 Athletic Bilbao 46

8 Osasuna 41

9 Rayo Vallecano 40

10 Maiorca 40

11 Girona 38

12 Siviglia 38

13 Celta Vigo 36

14 Real Valladolid 35

15 Cadice 32

16 Getafe 31

17 Almeria 30

18 Valencia 30

19 Espanyol 28

20 Elche 13