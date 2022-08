LaLiga, risultati, marcatori e classifica della 2ª giornata 19-20-21-22/8/2022

LaLiga, risultati e marcatori della seconda giornata di campionato. Il Real Madrid strapazza il Celta Vigo. Vince il Barcellona sulla Real Sociedad. Sconfitta per l’Atlético Madrid col Villareal.

La seconda giornata del campionato spagnolo ha visto il Real Madrid trionfare per 4-1 sul Celta Vigo e portarsi a quota sei punti. Stesso risultato anche per il Barcellona sul campo della Real Sociedad. I blaugrana ritornano alla vittoria dopo il pari deludente all’esordio contro il Rayo Vallecano. Perde, invece, l’Atlético Madrid per 2-0 in casa contro il Villareal.

Il Sottomarino Giallo è momentaneamente in vetta. Vince anche il Betis sul campo del Maiorca. Il Siviglia non va oltre il pari con il Valladolid. Vittoria di misura per 1-0 dell’Athletic Bilbao sul Valencia.

LaLiga, risultati della 2ª giornata

Venerdì 19 agosto

Espanyol-Rayo Vallecano 0-2 40′ Palazon, 59′ Ciss

Siviglia-Valladolid 1-1 80′ Anaur (V), 86′ Rekik (S)

Sabato 20 agosto

Osasuna-Cadice 2-0 37′ Avila, 79′ Garcia

Maiorca-Betis 1-2 9′, 73′ Iglesias (B), Muriqi (M)

Celta Vigo-Real Madrid 1-4 14’Benzema, 23′ Aspas, 56′ Vinicius Junior, 66′ Valverde

Domenica 21 agosto

Athletic Bilbao-Valencia 1-0 42′ Berenguer

Atlético Madrid-Villareal 0-2 73′ Pino, 97′ Moreno

Real Sociedad-Barcellona 1-4 1′, 68′ Lewandowski (B), 6′ Isak (R), 66′ Dembele (B), 79′ Fati (B)

Lunedì 22 agosto

Elche-Almeria 1-1 23’Sadiq (A), 31′ Collado (E)

Girona-Getafe 3-1 42′ Stuani (Gi), 47′ Duarte (aut, Gi), 64′ Castellanos (Gi), 73′ Unai (Ge)

LaLiga, classifica finale

Villareal 6

Real Madrid 6

Betis 6

Osasuna 6

Barcellona 4

Rayo Vallecano 4

Athletic Bilbao 4

Atlético Madrid 3

Girona 3

Valencia 3

Real Sociedad 3

Siviglia 1

Almeria 1

Maiorca 1

Espanyol 1

Celta Vigo 1

Elche 1

Valladolid 1

Cadice 0

Getafe 0