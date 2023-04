LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 29ª giornata 14-15-16-17/4/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della ventinovesima giornata di campionato.

Ad aprire la ventinovesima giornata di campionato è l’incontro tra Rayo Vallecano e l’Osasuna. A vincere sono i madrileni che si impongono per 2-1 e salgono sempre più in classifica, confermandosi la sorpresa di questo campionato. Nell’anticipo, il Villareal perde a sorpresa in casa contro il Valladolid che ancora non è certo della salvezza matematica.

Derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Una partita, come sempre, molto agitata. La vittoria va ai Leoni che si impongono sui rivali con la doppietta del solito Williams che fa volare in alto la propria squadra. Tutto tranquillo per il Betis Sivgilia che vince 3-1 contro l’Espanyol e si prende il quinto posto in classifica.

A concludere il sabato calcistico è il Real Madrid che è ospite del Cadice. I Blancos la decidono nel secondo tempo con le reti di Fernandez ed Asensio in quattro minuti. Ora sono a -10 dal Barcellona che viene bloccato dal Getafe sullo 0-0. L’Atlético Madrid vince 2-1 contro l’Almeria e vola al terzo posto a -2 proprio dai cugini.

Vittoria molto importante per il Siviglia che vince per 2-0 in casa del Valencia. Il Pipistrello è sempre più in crisi e scende al terz’ultimo posto.

LaLiga, risultati della ventinovesima giornata

Venerdì 14 aprile

Rayo Vallecano-Osasuna 2-1 40′ Hernandez (aut), 43′ Palazon

Sabato 15 aprile

Villareal-Valladolid 1-2 2′ Amallah (Va), 34′ El Yamiq (Va), 74′ Capoue (Vi)

Athletic Bilbao-Real Sociedad 2-0 33′, 70′ Williams

Betis Siviglia-Espanyol 3-1 27′ Perez (B), 34′ Miranda (B), 48′ Montes (E), 69′ Carlvaho (B)

Cadice-Real Madrid 0-2 72′ Fernandez, 76′ Asensio

Domenica 16 aprile

Girona-Elche 2-0 45’Castellanos, 70′ Romeu

Getafe-Barcellona 0-0

Atlético Madrid-Almeria 2-1 5′, 43′ Griezmann, 37′ Gimenez (aut)

Valencia-Siviglia 0-2 55′ Bade, 75′ Suso

Celta Vigo-Maiorca 0-1 21′ Ndiaye

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 73

2 Real Madrid 62

3 Atletico Madrid 60

4 Real Sociedad 51

5 Betis Siviglia 48

6 Villarreal 47

7 Athletic Bilbao 43

8 Rayo Vallecano 40

9 Girona 38

10 Osasuna 38

11 Maiorca 37

12 Celta Vigo 36

13 Siviglia 35

14 Real Valladolid 32

15 Getafe 31

16 Cadice 31

17 Almeria 30

18 Valencia 27

19 Espanyol 27

20 Elche 13