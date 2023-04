LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 28ª giornata 7-8-9-10/3/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della ventottesima giornata di campionato.

Ventottesima giornata per la Liga. Si è iniziato il venerdì con l’anticipo tra Siviglia e Celta Vigo. Partita ricca di gol che ha visto concludersi con un 2-2 finale. Gli andalusi erano andati in doppio vantaggio ma si sono fatti rimontare in due minuti dagli ospiti. Partita molto nervosa, come dimostrano le due espulsioni di Gueye e Acuna per il Siviglia.

Vittoria in rimonta per l’Osasuna in casa dell’Elche con i baschi che salgono sempre più in classifica, in attesa della finale della Coppa del Rey. Successo esterno anche per l’altra squadra basca, l’Athletic Bilbao, in casa dell’Espanyol che si prende il settimo posto. Tris di vittoria per i Paesi Baschi, anche la Real Sociedad vince per 2-0 contro il Getafe.

A sorpresa il Real Madrid perde in casa contro il Villareal. Il Sottomarino giallo espugna il Bernabeu dopo aver rimontato e trovato il gol della vittoria grazie a Chukwueze. Pareggio ricco di gol quello tra Valladolid e Maiorca. Finisce 3-3 al termine di una partita molto combattuta, un punto molto importante soprattutto per il Valladolid in chiave salvezza

A sorpresa, sconfitta intera per il Betis contro il Cadice che vince per 2-0. La squadra di Siviglia rimane comunque al sesto posto mentre il Cadice si avvicina alla salvezza. Lotta salvezza anche quella tra Almeria e Valencia. Gli andalusi vincono per 2-1 e si allontanano dalla zona calda, momento davvero difficile per il Pipistrello che occupa il terz’ultimo posto.

L’Atlético Madrid vince il derby contro il Rayo Vallecano e si prende il terzo posto, a -2 dai rivali del Real. Momento davvero magico per i Colchoneros che vengono da un filotto di vittorie. A concludere la giornata è il Barcellona nel match casalingo contro il Girona. Termina 0-0 con i catalani che mantengono un ampio margine sulla seconda.

LaLiga, risultati della ventottesima giornata

Venerdì 7 aprile

Siviglia-Celta Vigo 2-2 43′ En Nesyri (S), 81′ Acuna (S), 89′ Rodriguez (C), 90+3′ Paciencia (C)

Sabato 8 aprile

Osasuna-Elche 2-1 44′ Tete Morente (E), 71′, 84′ Ezzalzouli (O)

Espanyol-Athletic Bilbao 1-2 22′, 75′ Williams (A), 90′ Darder (E)

Real Sociedad-Getafe 2-0 45+2′ Oyarzabal, 60′ Kubo

Real Madrid-Villareal 2-3 16′ aut. Torres (R), 39′ , 80′ Chukwueze (V), 48′ Vinicius (R), 70′ Morales (V)

Domenica 9 aprile

Valladolid-Maiorca 3-3 33′ Perez (V), 53′, 90+4′ Muriqi (M), 58′ Morlanes (M), 68′ Amallah (V), 86′ Monchu (V)

Betis-Cadice 0-2 53′ Alcarez, 59′ Ramos

Almeria-Valencia 2-1 49′ Melero (A), 58′ Babic (A), 61′ Castillejo (V)

Vallecano-Atlético Madrid 1-2 22′ Molina (A), 24′ Hermoso (A), 85′ Fran Garcia (V)

Lunedì 10 aprile

Barcellona-Girona 0-0

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 72

2 Real Madrid 59

3 Atletico Madrid 57

4 Real Sociedad 51

5 Villarreal 47

6 Betis Siviglia 45

7 Athletic Bilbao 40

8 Osasuna 38

9 Rayo Vallecano 37

10 Celta Vigo 36

11 Girona 35

12 Maiorca 34

13 Siviglia 32

14 Cadice 31

15 Getafe 30

16 Almeria 30

17 Real Valladolid 29

18 Valencia 27

19 Espanyol 27

20 Elche 13