LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 27ª giornata 31/3 e 1-2-3/3/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della ventisettesima giornata di campionato.

La ventisettesima giornata della Liga è iniziata col pareggio per 0-0 tra Maiorca e Osasuna. Continua il periodo davvero negativo per i Pirati che rimangono anche in dieci per l’espulsione di Copete. Ritorna a vincere, invece, il Girona che trionfa per 2-1 contro l’Espanyol e si prende la metà classifica. Ottima stagione per la squadra neopromossa che sta superando ogni aspettativa.

Pareggio a reti bianche quello tra Athletic BIlbao e Getafe con i baschi che comunque cercano di avvicinarsi alla zona Europa. Derby andaluso quello tra Cadice e Siviglia e che vede la vittoria di quest’ultimi. Si riprende il Siviglia dopo un inizio davvero scoraggiante. Nell’anticipo del sabato la capolista Barcellona è stata ospite dell’Elche.

4-0 in casa del fanalino di coda, merito anche di un super Lewandowski che continua a raggiungere numeri stratosferici. I catalani sono sempre più primi e sono ad un passo dall’ipotecare la vittoria del campionato. Sono 15 i punti sul Real Madrid. Nonostante il campionato quasi chiuso, I Blancos non mollano e travolgono il Valladolid per 6-0 con già quattro reti nel primo tempo di cui tripletta di uno straordinario Benzema.

LaLiga, risultati della ventisettesima giornata

Venerdì 31 marzo

Maiorca-Osasuna 0-0

Sabato 1 aprile

Girona-Espanyol 2-1 53′ Martinez (G), 74′ Braithwaite (E), 88′ Stuani (G)

Atheltic Bilbao-Getafe 0-0

Cadice-Siviglia 0-2 51′ Ocampos, 74′ En Nesyri

Elche-Barcellona 0-4 20′, 66’Lewandwoski, 56′ Fati, 70′ Torres

Domenica 2 aprile

Celta Vigo-Almeria 2-2 7′ Babic (A), 10′ Seferovic (C), 32′ Puigmal (A), 42′ Perez (C)

Real Madrid-Valladolid 6-0 23′ Rodrygo, 29′, 32′, 36′ Benzema, 73′ Asensio, 90+1′ Lucas

Villareal-Real Sociedad 2-0

Atlético Madrid-Betis Siviglia 1-0

Valencia-Rayo Vallecano 1-1

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 71

2 Real Madrid 59

3 Atletico Madrid 54

4 Real Sociedad 48

5 Betis Siviglia 45

6 Villarreal 44

7 Athletic Bilbao 37

8 Rayo Vallecano 37

9 Osasuna 35

10 Celta Vigo 35

11 Girona 34

12 Maiorca 33

13 Siviglia 31

14 Getafe 29

15 Real Valladolid 28

16 Cadice 28

17 Espanyol 27

18 Almeria 27

19 Valencia 27

20 Elche 13