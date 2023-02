LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 22ª giornata 17-18-19-20/2/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della ventunesima giornata.

La Liga inizia col botto. Finisce per 6-2 la sfida tra Girona e Almeria, ben otto reti in uno scontro per la salvezza. Continua a vincere il Betis Siviglia che fa 2-1 contro il Valladolid. Momento ottimo anche per il Maiorca che ne fa quattro al Villareal. Gli isolani salgono sempre più in vetta nella classifica. Il Real Madrid vince per 2-0 in casa dell’Osasuna. Il Barcellona non fallisce contro il Cadice e vince 2-0 conquistandosi il primo posto.

L’Atlético Madrid continua a vincere. 1-0 contro l’Athletic Bilbao grazie alla rete del solito Griezmann che proietta i Colchoneros al quarto posto a -2 dalla Real Sociedad che si è fatta bloccare 1-1 contro il Celta Vigo. Si avvicina alla zona europea il Rayo Vallecano con il pareggio contro il Siviglia.

LaLiga, i risultati della ventuduesima giornata

Venerdì 17 febbraio

Girona-Almeria 6-2 8′ Castellanos (G), 34′ Tsygankov (G), 36′ Riquelme (G), 43′ Hernandez (G), 66′ Ramazani (E), 77′ Martin (G), 79′ Stuani (G)

Sabato 18 febbraio

Real Sociedad-Celta Vigo 1-1 5′ Oyarzabal (R), 90+3′ aut. Le Normand (C)

Betis-Valladolid 2-1 2′ Juanmi (B), 30′ Larin (V), 45+4′ Canales (B)

Maiorca-Villareal 4-2 20′ Kadewere (M), 43′ Morales (V), 45′, 56′ Rodriguez (M), 50′ Chukwueze (V), 63′ Muriqi (M)

Osasuna-Real Madrid 0-2 78′ Valverde, 90+2′ Asensio

Domenica 19 febbraio

Elche-Espanyol 0-1 90+2′ Darder

Rayo Vallecano-Siviglia 1-1 29′ Suso (S), 65′ Lejeune (R)

Atlético Madrid-Athletic Bilbao 1-0 73′ Griezmann

Barcellona-Cadice 2-0 43′ Ruberto, 45+1′ Lewandowski

Lunedì 20 febbraio

Getafe-Valencia 1-0 82′ Mayoral

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 59

2 Real Madrid 51

3 Real Sociedad 43

4 Atletico Madrid 41

5 Betis Siviglia 37

6 Rayo Vallecano 34

7 Athletic Bilbao 32

8 Maiorca 31

9 Villarreal 31

10 Osasuna 30

11 Girona 27

12 Siviglia 25

13 Espanyol 24

14 Celta Vigo 24

15 Real Valladolid 24

16 Getafe 22

17 Almeria 22

18 Cadice 22

19 Valencia 20

20 Elche 9