La strategia Friedkin ribalta il mercato: una Roma stellare oltre i limiti della Uefa per l’assalto definitivo al campionato

Sancho - Stadiosport.it

La data del 30 giugno non è più uno spauracchio, ma il punto di partenza di una rivoluzione silenziosa. Nella capitale spira un vento di audacia che non si respirava da anni, figlio di una decisione strategica destinata a cambiare gli equilibri del calcio italiano. La proprietà guidata da Dan Friedkin ha scelto la via del coraggio, una strada rischiosa ma tracciata con un unico, chiaro obiettivo: costruire una rosa in grado di lottare concretamente per lo scudetto, senza smantellare l’attuale gruppo e senza cedere ai ricatti del mercato dell’ultimo minuto.

Il bivio economico imposto dal Settlement Agreement con la Uefa richiedeva plusvalenze immediate. Eppure, la dirigenza ha deciso di non svendere i propri pezzi pregiati. Meglio accettare il rischio di sanzioni future che indebolire un organico ritenuto finalmente maturo per il definitivo salto di qualità. Una scelta forte che accende l’entusiasmo della piazza e lancia un segnale chiarissimo alle rivali.

Il piano strategico di Trigoria e il rifiuto dei compromessi

Le scadenze finanziarie internazionali imponevano la necessità di far registrare cifre importanti sotto la voce uscite. Negli anni passati, la corsa al bilancio entro l’inizio dell’estate aveva spesso costretto il club a sacrifici dolorosi o a privarsi di giovani promesse prima del tempo. Quest’anno lo scenario è cambiato radicalmente. La diplomazia giallorossa ha lavorato intensamente, valutando ogni opzione, compresa la possibilità di ridiscutere i parametri con gli organi di controllo europei, forte degli ingenti investimenti che la proprietà sta continuando a riversare sul progetto globale, non ultimo quello legato alle strutture e al futuro impianto sportivo.

La decisione di trattenere i grandi nomi della rosa nasce da considerazioni prettamente tecniche. Interrompere un percorso tecnico avviato con successo per inseguire un pareggio di bilancio forzato avrebbe significato ridimensionare le ambizioni sportive. La proprietà ha preferito fare scudo, mantenendo intatta l’ossatura della squadra per garantire all’allenatore un gruppo coeso, rodato e competitivo fin dal primo giorno di ritiro.

Il rebus delle mancate uscite e il muro dei big

Al centro del mercato in uscita c’erano situazioni di forte interesse internazionale, prima fra tutte quella legata a Matias Soulé. Il talento argentino è stato al centro di un vero e proprio corteggiamento da parte dei ricchi club della Saudi Pro League, pronti a mettere sul piatto cifre astronomiche sia per il cartellino che per l’ingaggio del giocatore. Nonostante le pressioni e le offerte economicamente vantaggiose per le casse del club, la volontà del calciatore di misurarsi con il calcio europeo di prima fascia e il desiderio della Roma di non privarsi di alternative di qualità assoluta hanno frenato l’operazione.

Discorso simile per altri elementi di spicco come il centrocampista francese Manu Koné o il difensore Evan Ndicka, finiti nel mirino di importanti club di Premier League e Liga. La Roma ha stabilito valutazioni altissime, rifiutando qualsiasi proposta al ribasso. La linea societaria è stata limpida: nessun gioiello verrà svenduto per l’ansia di una scadenza formale. Il club ha cercato invece di fare cassa attraverso le cessioni di elementi secondari o rientri da prestiti, un lavoro certosino che però non colma l’intero gap richiesto dai parametri europei.

Quali sono i rischi reali sul fronte europeo

Andare deliberatamente incontro al mancato rispetto totale dei paletti concordati nel 2022 comporterà inevitabilmente delle conseguenze che la società ha già messo in preventivo. Gli scenari prevedono un pronunciamento ufficiale da parte degli organi di controllo finanziario della Uefa che arriverà nella parte finale dell’anno. La sanzione più probabile e immediata sarà di natura economica, con una multa che potrebbe aggirarsi tra i 10 e i 12 milioni di euro, a seconda dell’entità effettiva dello sforamento finale registrato nei conti.

Oltre alla sanzione pecuniaria, potrebbero essere introdotte limitazioni per le stagioni successive, come una riduzione del numero di giocatori iscrivibili nelle liste per le competizioni continentali o vincoli più stringenti sul saldo del mercato futuro. Si tratta del cosiddetto “male minore” accettato consapevolmente dalla presidenza, convinta che il ritorno d’immagine, i ricavi da stadio e i potenziali bonus legati a un cammino di vertice in campionato possano ampiamente compensare il prezzo da pagare a Nyon.

Un organico da vertice per blindare l’entusiasmo della piazza

Il mancato smantellamento permette di concentrare le attenzioni esclusivamente sui rinforzi necessari. La conferma di un blocco solido, unita al rinnovo ormai imminente di Paulo Dybala, rappresenta la base su cui innestare i nuovi colpi. La dirigenza continua a muoversi sotto traccia per regalare all’allenatore tasselli di respiro internazionale, come l’esterno difensivo Nahuel Molina e l’attaccante Mason Greenwood, obiettivi mai nascosti per completare un reparto offensivo che si preannuncia stellare.

La scelta della Roma rappresenta una vera e propria scommessa sul futuro. La proprietà ha deciso di investire sul campo prima che sulle carte, anteponendo il valore tecnico della squadra alle rigide scadenze burocratiche. Una strategia che infiamma i tifosi, trasforma la sessione di mercato in un manifesto d’ambizione e lancia i giallorossi verso una stagione da protagonisti assoluti, con gli occhi fissi sul traguardo più prestigioso.