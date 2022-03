La Liga: risultati, marcatori e classifica 29° giornata 12-13-14/3/2022

La Liga, risultati, marcatori e classifica della ventinovesima giornata: Real Madrid in testa. Barcellona finalmente rinato.

La ventinovesima giornata di Liga si è giocata in questo fine settimana: continua la sua corsa solitaria in vetta il Real Madrid, che batte a fatica il Maiorca con gol di Vinicius, ma tanto basta per mantenere a debita distanza il Siviglia.

La squadra di Lopetegui viene rallentata dal Rayo Vallecano, e vede avvicinarsi il Barcellona di Xavi: la squadra blaugrana schiaccia 4-0 l’Osasuna, e consolida il proprio terzo posto in classifica. Vince ancora il Villarreal, con gol di Parejo, e si prepara al meglio per la sfida di Champions League con la Juventus. Al quarto posto troviamo l’Atletico Madrid di Giovanni Simeone, che piega il Cadice 2-1 e si tiene stretto il posto valevole per la Champions.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

La Liga, risultati e marcatori della ventinovesima giornata

Atletico Madrid-Cadice 2-1: 3′ Felix (A), 45′ Negredo (C), 68′ De Paul (A)

Levante-Espanyol 1-1: 50′ Puado (E), 80′ Dani Gomez (L)

Granada-Elche 0-1: 11′ De La Torre (E)

Villarreal-Celta Vigo 1-0: 64′ Parejo (V)

Getafe-Valencia 0-0

Rayo Vallecano-Siviglia 1-1: 46′ Bebé (R), 63′ Delaney (S)

Betis-Atletico Bilbao 1-0: 20′ Iglesias (B)

Real Sociedad-Alaves 1-0: 70′ Zubimendi (R)

Barcellona-Osasuna 4-0: 14′, 21′ Torres (B), 27′ Aubameyang (B), 75′ Puig (B)

Maiorca-Real Madrid 0-3: 55′ Vinicius (R), 77′, 82′ Benzema (rigore, R)

La Liga: classifica dopo ventinove giornate

Real Madrid 66

Siviglia 56

Barcellona 51

Atletico Madrid 51

Betis 49

Real Sociedad 47

Villarreal 45

Atletico Bilbao 40

Valencia 37

Celta Vigo 35

Osasuna 35

Espanyol 33

Rayo Vallecano 32

Elche 32

Getafe 28

Maiorca 26

Granada 25

Cadice 24

Alaves 22

Levante 19

