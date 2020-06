La Liga, Barcellona-Atletico Madrid Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni

Barcellona-Atletico Madrid, big match della 33° giornata della Liga Santander: probabii formazioni, dove vedere, statistiche e precedenti della sfida del Camp Nou.

Barcellona-Atletico Madrid è il pezzo forte della trentateesima giornata di Liga. I ragazzi di Quique Setin tornano in campo dopo aver perso la vetta a beneficio del Real Madrid, vittorioso nell’ultimo incontro di Campionato disputato ieri sul campo dell’Espanyol. Diverse voci si stanno dunque addensando sul futuro dell’ex tecnico del Betis che sembra sempre più lontano dalla riconferma. I mezzi passi falsi contro Siviglia e Celta Vigo possono davvero costare caro al Barça che ora, a sei giornate dal termine, si trova improvvisamente a dover rincorrere i diretti avversari.

L’Atletico Madrid è invece reduce da una serie di quattro vittorie succedute al pareggio contro l’Atletich Bilbao. Una serie di risultati positivi che hanno permesso ai colchoneros di risollevare le proprie sorti issandosi al terzo posto in classifica. Un finale in crescendo quello dell’Atletico che ora spera di togliersi una bella soddisfazione violando il Camp Nou, un’impresa che in campionato non gli riesce dal 2005.

Barcellona-Atletico Madrid: le ultime sulle formazioni

Come si arriva al big match Barcellona-Atletico Madrid? Setièn deve rinunciare a diversi infortunati tra cui De Jong, Sergi Roberto e Dembelè. Rientra Busquets, reduce da una squalifica, il cui posto contro il Celta era stato preso dal giovane Riqui Puig con Rakitic davanti alla difesa. Ter-stegen dovrebbe essere il portiere titolare; in difesa, sulle corsie laterali dovrebbero agire Semedo e Jordi Alba con Piquet-Lenglet nel mezzo; Rakuitic, Busquets e Vidal agiranno in mediana; in attacco, spazio al tridente “pesante” formato da Messi-Suarez-Griezmann.

L’Atletico continua invece a puntare sul 4-4-2, ma deve rinunciare agli squalificati Savic e Koke. In porta dovrebbe dunque agire Oblak, con Arias al posto di Trippier, Gimenez, Felipe e Lodi a completare il pacchetto difensivo; a centrocampo, spazio all’inventiva di Correa e Saul sulle fasce mentre la mediana sarà sorretta dai muscoli di Herrera e Thomas. In attacco, al fianco di Diego Costa, spazio a Joao Felix..

Barcellona-Atletico Madrid: le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Setièn

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Jimenez, Felipe, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saul; Diego Costa, Joao Felix. Allenatore: Simeone

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv-streaming

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in streaming dalla piattaforma Dazn, mentre per chiunque abbia aderito all’offerta Sky-Dazn la gara sarà disponibile anche sul canale Dazn 1 (209 del satellite).

Statistiche e precedenti Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona-Atletico Madrid si è giocata già due volte in questa stagione: in campionato, all’andata, vinse il Barcellona per 1-0 grazie alla rete di Messi nel finale, mentre nelle semifinali di Supercoppa di Spagna fu l’Atletico a prevalere con il punteggio di 2-3. Queste due squadre si sono affrontate 82 volte al Camp Nou, per ciò che riguarda la Primera Divisiòn, con un bilancio favorevole al Barcellona: 50 le vittorie blaugrana contro le 13 dei colchoneros. I pareggi sono 19.

