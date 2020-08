L’11 più costoso della Serie A secondo Transfermarkt: dominio Juventus e Inter

Nella Top11 per valutazione della Serie A spiccano la Juventus e l’Inter, mentre ci sono solo un giocatore per Milan, Roma, Napoli e Lazio

La stagione è ormai finita, ma continuano a circolare classifiche e Top11 sui migliori giocatori della Serie A 2019-2020.

Questa volta, però, Transfermarkt, portale online specializzato nelle statistiche di squadre e calciatori, ha pubblicato l’undici del campionato per valutazione dei calciatori, cioè la Top11 dei più costosi della Serie A.

La formazione è schierata con un particolare ed inedito 3-2-3-2 e spicca il dominio di Juventus e Inter, prima e seconda classifica nell’ultimo campionato, con quattro calciatori dei nerazzurri e tre giocatori dei bianconeri.

Infatti, in difesa ci sono Stefan De Vrij e Mathjis De Ligt con Kalidou Koulibaly del Napoli, probabilmente alla sua ultima apparizione in questa formazione, visto che potrebbe essere ceduto nei prossimi giorni.

In mediana è proprio l’ultimo arrivato Christian Eriksen, nonostante le difficoltà tattiche di questi primi mesi italiani, a fare coppia con l’unico esponente della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, per la prima volta non oggetto di desiderio di mercato, così come nel tridente dei trequartisti ci sono i bianconeri Paulo Dybala, l’MVP della stagione secondo la Lega Serie A, e Cristiano Ronaldo, alle spalle della coppia nerazzurra formata da Romelu Lukaku, recordman in Europa League, e Lautaro Martinez, che potrebbe essere ceduto.

Infine, chiude la formazione il portiere, cioè Gigio Donnarumma, unico esponente del Milan, che sta provando in tutti i modi di trattenerlo trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021.

Ecco l’Undici più costoso della Serie A 2019-2020 per valutazione di mercato secondo Transfermarkt:

Top11 (3-2-3-2): Donnarumma; Koulibaly, De Vrij, De Ligt; Milinkovic-Savic, Eriksen; Zaniolo, Dybala, Cristiano Ronaldo; Lukaku, Lautaro Martinez.

