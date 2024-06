Caos in casa Napoli, Kvaratskhelia vuole lasciare i partenopei quest’estate, ha dichiararlo è stato lo stesso agente del calciatore.

Kvaratskhelia chiede la cessione: per il Napoli è fuori mercato. Stadio Sport.it

Il Napoli sta diventando sempre di più una polveriera e dopo il caso Di Lorenzo che tempo fa aveva già fatto sapere al club di voler lasciare gli azzurri per passare sotto contratto con la Juventus, ad esporsi questa volta è anche l’agente di Kvicha Kvaratskhelia, il quale proprio ieri ha dichiarato che il proprio assistito avrebbe tutta la volontà di attendere la fine degli Europei 2024 per poi comunicare al club partenopeo di voler lasciare la città.

Il tema principale di questa dichiarazione che ha di fatto scioccato tutto l’ambiente napoletano, sarebbe stato la mancata partecipazione del Napoli alla prossima Champions League, competizione alla quale la stella giorgiana non vorrebbe assolutamente rinunciare in vista della prossima stagione. Queste le parole con le quali l’agente Mamuka Jugeli si sarebbe pesantemente esposto riguardo l’attuale situazione “La cosa peggiore è che se resta al Napoli, Khvicha perderà un anno, siamo preoccupati. Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori in un solo anno ed è difficile giocare in una situazione del genere.”

Parole forti quelle dell’agente del giorgiano, che lasciano trasparire anche una vena accusatoria nei confronti della società azzurra sulla cattiva gestione dell’ultima stagione. Anche se è vero che il Napoli non si è mosso quando avrebbe dovuto per rinnovare il contratto della propria stella, ovvero subito dopo il trionfo dello scudetto la scorsa estate, magari con un adeguato ritocco dello stipendio del calciatore, la dirigenza partenopea ha ancora dalla sua la tempistica contrattuale stipulata con il giocatore che recita ancora 3 anni di contratto, anche se con uno degli stipendi più bassi del monte ingaggio azzurro per il georgiano.

La pronta risposta del Napoli

Così come aveva tuonato sulla situazione Di Lorenzo dopo e dichiarazioni dell’agente di quest’ultimo, il Napoli anche in quest’occasione ci ha tenuto giustamente ha rimarcare la propria posizione dinanzi a tali dichiarazioni dell’agente del tesserato georgiano “In riferimento alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia.”

Con questo comunicato il Napoli rimarca la propria posizione gerarchica nella presa di decisione sul un’eventuale cessione dei propri giocatori, anche se poi inevitabilmente si potrebbe andare incontro ad una situazione di separati in casa che potrebbe avere fini drammatici per una parte e per l’altra. Quel che è certo è che il Napoli non lascerà partire Kvara in maniera così superficiale, ma potrebbe prendere in considerazione una cessione soltanto in caso di un’offerta che soddisfi a pieno le richieste economiche azzurre.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.