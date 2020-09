Krause ad un passo dall’acquisto del Parma per 100 milioni di euro

Krause è il nome nuovo per il Parma. Sembra ci siano contatti avviati tra le due parti, come riporta il Financial Times. Il più autorevole giornale economico-finanziario degli USA ha scritto anche le cifre in ballo in questa operazione.

Entro la fine di questa settimana, quindi prima dell’inizio della nuova stagione, ci dovrebbe essere il passaggio di proprietà. L’operazione dovrebbe attestarsi intorno ai 100 milioni di euro.

Il nome di Krause è emerso negli ultimi tempi, dopo che un altro imprenditore qatariota era parso interessato all’ acquisto della società ducale: Hisham Al Mana. Quest’ultimo è uno degli uomini d’affari più importanti del Paese asiatico.

Kucka in allenamento con i compagni di squadra del Parma

Fonte. Twitter Parma

Il padre Kyle e il figlio James stanno trattando l’acquisto della maggioranza del club. Il 60% rispetto alle quote detenute dai soci di Nuovo Inizio di Guido Barilla. Questi ultimi rimarrano in società per altri cinque anni e favorire così il corso nuovo di questa famiglia americana.

È la quarta società della Serie A a guida americana, dopo la Roma di Dan Friedkin, la Fiorentina di Commisso e il fondo Elliot che sta guidando il Milan.

Lo stesso gruppo Krause è già attivo in Italia, con l’acquisto di una prestigiosa cantina del Gruppo Martini. Lo scorso anno solare, nel 2019, hanno fatturato nel complesso 2,8 miliardi di dollari. I loro interessi nel calcio si sono già mossi nella direzione di un acquisto della società americana Des Moines Menace.

Il loro primo investimento, quello che gli ha garantito le maggiori entrate iniziali, è quello che riguarda la catena di minimarket Kum & Go, con 400 distributori di benzina e snack in 11 Stati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS