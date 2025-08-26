Kolo Muani vuole solo la Juve: rilancio bianconero da 60 milioni

Kolo Muani - Stadiosport.it

La Juventus continua a considerare Randal Kolo Muani l’obiettivo principale per l’attacco ed è pronta a presentare una nuova offerta al Paris Saint-Germain: prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni.

L’attaccante francese aveva già trascorso metà della scorsa stagione a Torino e aveva ottenuto il permesso di rimanere con i bianconeri anche per disputare il FIFA Club World Cup, un segnale che lasciava presagire la volontà delle parti di rendere l’accordo definitivo.

La Juve aveva provato a chiudere l’operazione già una settimana fa a una cifra inferiore, ma il PSG ha improvvisamente alzato le richieste quando sembrava che l’intesa fosse ormai vicina.

Ora i bianconeri sono pronti ad alzare l’offerta per chiudere l’affare una volta per tutte. La proposta aggiornata prevede un prestito oneroso di circa 10 milioni di euro e un obbligo di riscatto a fine stagione per altri 50 milioni.

Questa trattativa è totalmente indipendente dalla decisione futura su Dusan Vlahovic, che non incide in alcun modo sul possibile arrivo di Kolo Muani.

Dal canto suo, Kolo Muani ha fatto la sua parte: ha rifiutato qualsiasi altra destinazione e sta aspettando esclusivamente che la Juventus trovi l’intesa definitiva con il PSG.