Kolo Muani vuole la Juve, ma il PSG alza il muro

La Juventus continua a trattare con il Paris Saint-Germain per riportare a Torino Randal Kolo Muani, già protagonista nella seconda parte della stagione 2024-25 con la maglia bianconera. L’attaccante francese ha messo nel mirino un ritorno all’Allianz Stadium, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Il PSG chiede 45 milioni, mentre la Juve punta su un prestito con diritto di riscatto, opzione al momento non gradita dai parigini, che preferirebbero una cessione a titolo definitivo o, al massimo, con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili.

Juve e PSG, trattativa a oltranza: Comolli lavora a una formula alla Conceição

Il direttore generale juventino Damien Comolli sta lavorando da settimane per sbloccare la situazione. Il club piemontese è disposto a pagare una cifra significativa per il prestito, con l’obiettivo di replicare l’operazione fatta con Francisco Conceição: un primo anno in prestito oneroso, seguito dal riscatto una volta verificato il rendimento del giocatore. Il PSG, però, continua a fare muro, forte anche dell’interesse crescente dalla Premier League, dove Chelsea, Manchester United e Newcastle hanno avviato i primi contatti esplorativi.

Il PSG sonda il mercato inglese: obiettivo monetizzare

I campioni di Francia vogliono recuperare parte dei 70 milioni investiti per acquistare Kolo Muani dall’Eintracht Francoforte nel 2023. Dopo le buone prestazioni nel Mondiale per Club (2 gol e 1 assist in 3 partite), l’attaccante è tornato una pedina appetibile sul mercato europeo. Il PSG spera che una big inglese si presenti con un’offerta concreta entro la fine di luglio, aumentando la pressione sulla Juventus.

Kolo Muani spinge per la Juve: resta la sua priorità

Nonostante l’assalto inglese, Kolo Muani ha già espresso la preferenza per tornare alla Juve, dove si è trovato bene nella scorsa stagione. Igor Tudor lo considera fondamentale per il progetto tecnico e spera di poterlo avere già in ritiro per la preparazione estiva. La dirigenza bianconera, nel frattempo, ha già chiuso l’arrivo di Jonathan David e sta cercando di sistemare gli esuberi in attacco: Vlahovic e Milik sono entrambi sul mercato.

La Juve non molla, ma la concorrenza è agguerrita

Al momento, nessun club ha ancora presentato un’offerta ufficiale al PSG, e la Juve resta in vantaggio nei colloqui. Tuttavia, la trattativa è bloccata dalla formula, e ogni giorno che passa potrebbe rendere l’assalto inglese più concreto. Il PSG ha aperto timidamente a un prestito con obbligo, ma solo se legato a condizioni facilmente attivabili. Comolli insiste per il diritto di riscatto, pronto ad alzare l’onerosità del prestito pur di evitare un impegno immediato.