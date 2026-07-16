Kolo Muani alla Juventus? L’intreccio Muharemovic sblocca il super colpo: cosa dicono le quote

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Il calciomercato della Juventus potrebbe accendersi con un clamoroso arrivo in attacco: Randal Kolo Muani. La chiave per arrivare alla stella del PSG si chiama Tarik Muharemovic. Ecco come stanno cambiando le lavagne dei bookmaker.

La Juventus è a caccia di un colpo da novanta per l’attacco e il nome caldo delle ultime ore è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, di proprietà del Paris Saint-Germain, è finito nel mirino dei bianconeri, decisi a regalare un rinforzo di caratura internazionale al reparto offensivo.

La vera sorpresa dell’operazione, tuttavia, è la chiave diplomatica e finanziaria che potrebbe sbloccare la trattativa: il giovane difensore della Juventus Next Gen, Tarik Muharemovic.

L’intreccio di mercato: perché Muharemovic è la chiave?

Tarik Muharemovic, reduce da ottime prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, rappresenta per la Juventus una preziosissima pedina di scambio o, in alternativa, uno strumento per generare una plusvalenza immediata.

La strategia della Juventus si articola su due fronti:

Contropartita tecnica: Il PSG ha mostrato interesse per i giovani talenti bianconeri. Muharemovic potrebbe essere inserito direttamente nell’operazione per abbassare la richiesta cash dei parigini per il prestito o l’acquisto di Kolo Muani.

Il PSG ha mostrato interesse per i giovani talenti bianconeri. Muharemovic potrebbe essere inserito direttamente nell’operazione per abbassare la richiesta cash dei parigini per il prestito o l’acquisto di Kolo Muani. Tesoretto per l’ingaggio: La cessione del giovane difensore bosniaco a titolo definitivo (su di lui ci sono anche club di Serie A e Bundesliga) garantirebbe alla Juventus la liquidità necessaria per coprire l’importante ingaggio dell’attaccante francese.

Kolo Muani alla Juve: l’analisi delle quote dei bookmaker

I siti di scommesse hanno registrato immediatamente i movimenti di mercato, modificando le quote sul futuro di Kolo Muani. Un suo approdo a Torino entro la fine della sessione estiva di calciomercato non è più un’ipotesi remota.

Di seguito il confronto delle quote sulla destinazione di Kolo Muani:

Bookmaker Quota “Kolo Muani alla Juventus” Trend Snai 3.50 In forte discesa (era a 6.00) Gazzabet 3.45 Taglio netto dopo l’affare Muharemovic Sisal 3.60 Stabile, ma con flussi di giocate in aumento

Cosa significa questo cambio di quota? Quando i bookmaker tagliano quasi del dimezzamento la quota di un trasferimento, significa che i contatti tra le parti sono reali e che l’operazione ha basi solide per concretizzarsi.

Come si inserisce Kolo Muani nello scacchiere tattico

L’eventuale arrivo del francese offrirebbe una duttilità tattica straordinaria. Kolo Muani non è solo un centravanti moderno in grado di dare il cambio o fare coppia con Dusan Vlahovic, ma possiede la velocità e la tecnica necessarie per agire da esterno offensivo in un tridente d’attacco.

La sua capacità di attaccare la profondità e di dialogare nello stretto si sposa perfettamente con le idee di gioco propositive della nuova Juventus, rendendolo il profilo ideale per fare il salto di qualità anche in Champions League.