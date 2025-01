Kolo Muani alla Juventus: l’errore fatale del PSG che blocca tutto! Le regole FIFA sui prestiti

Un intoppo burocratico sta rischiando di far saltare l’arrivo di Kolo Muani alla Juventus. L’operazione, apparentemente già conclusa con l’accordo tra le due società e il giocatore, ha subito una battuta d’arresto a causa di un errore del Paris Saint-Germain legato al numero massimo di prestiti consentiti dalle norme FIFA.

Un errore che complica l’affare

Dopo aver sostenuto con successo le visite mediche, Kolo Muani si trova già a Torino, pronto a vestire la maglia bianconera. Tuttavia, la Juventus non ha potuto annunciare ufficialmente il trasferimento dell’attaccante francese. Il motivo? Il PSG ha raggiunto il limite massimo di sei giocatori ceduti in prestito per questa stagione, violando le regole se il trasferimento di Muani dovesse essere formalizzato con la stessa formula.

I sei giocatori attualmente ceduti dal club parigino sono Carlos Soler, Manuel Ugarte Moscardo, El Chadaille Ndour, Juan Bernat, Renato Sanches e Nordi Mukiele. L’inclusione di Kolo Muani porterebbe il totale a sette, superando così il tetto massimo stabilito dalla FIFA.

Le regole FIFA sui prestiti

Dal 2024, la FIFA ha stabilito che ogni club può cedere in prestito un massimo di sei giocatori per stagione. Questo limite esclude solamente i calciatori che:

Hanno trascorso almeno due anni nelle giovanili del club cedente.

Sono di età pari o inferiore a 21 anni.

Kolo Muani non rientra in nessuna di queste categorie, motivo per cui viene conteggiato nel limite massimo di prestiti.

Come si può risolvere il problema?

Il PSG ha due opzioni per sbloccare la situazione:

Richiamare un giocatore in prestito: Una delle soluzioni più rapide sarebbe quella di interrompere anticipatamente uno dei sei prestiti già in essere e riportare il giocatore a Parigi. Questo libererebbe uno slot per consentire il passaggio di Kolo Muani alla Juventus. Cessione a titolo definitivo: Il club francese potrebbe cedere a titolo definitivo uno dei sei giocatori già prestati. In questo caso, lo slot verrebbe automaticamente liberato, permettendo il trasferimento dell’attaccante francese con la formula del prestito.

Cosa rischia la Juventus?

Nonostante l’ostacolo, il trasferimento non sembra al momento compromesso. La Juventus ha già formalizzato i contratti con il giocatore e con il PSG, ma il ritardo potrebbe avere conseguenze immediate. Se la situazione non si sbloccherà entro venerdì sera, Kolo Muani non potrà essere convocato per la partita contro il Milan, valida per la prossima giornata di Serie A.

Un precedente da evitare

L’intoppo mette in luce l’importanza della gestione accurata delle operazioni di mercato. Le nuove regole FIFA, introdotte per garantire maggiore equilibrio e ridurre il fenomeno del “parcheggio” dei giocatori, richiedono un’attenzione particolare da parte delle società.

Rimane ora da vedere quale soluzione adotterà il PSG per risolvere il caso e permettere a Kolo Muani di iniziare la sua avventura in bianconero senza ulteriori ritardi.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.