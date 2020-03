Keisuke Honda nella storia: raggiunge quota 100 gol in carriera

Con il gol segnato contro il Bangu, Keisuke Honda ha toccato quota 100 gol in carriera. Il giapponese, ora al Botafogo, ha segnato in quasi tutti i continenti.

Traguardo storico per l’ex calciatore del Milan Keisuke Honda che attualmente milita nel campionato brasiliano vestendo la maglia del Botafogo. Il giapponese è andato a segno al debutto in bianconero su rigore nel match contro il Bangu, raggiungendo quota 100 gol in carriera.

Il traguardo è storico non solo per i 100 gol, ma anche perché Honda ha di fatto segnato in quasi tutti i continenti, avendo giocato in tantissime squadre. Oltre al Milan, il calciatore nipponico ha vestito anche le maglie di CSKA Mosca, Venlo, Pachuca, Melbourne Victory, Nagoya e Vitesse.

In totale, Honda ha segnato in cinque continenti diversi: Nord America, Sud America, Asia, Europa ed Oceania. Il centrocampista classe 1986 ha poi scherzato via social con un tweet, affermando che ora il suo obiettivo è quello di giocare e segnare in Antartide.

Thank you for your supporting. I will keep challenging on my way.

And I want to play and score someday in the Antarctic Continent

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) March 16, 2020