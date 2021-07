Dall’Inghilterra: Kane al Manchester City per 185 milioni!

Una vera e propria bomba di calciomercato dall’Inghilterra. Secondo i tabloid inglesi, Harry Kane sarebbe vicinissimo al Manchester City. I Citizens sborseranno una cifra mostre di circa 185 milioni di euro. Il capitano dell’Inghilterra sarebbe l’acquisto più costoso dell’intera Premier League. Gli Spurs non potrebbero rifiutare una cifra del genere e toccherà al City trovare l’accordo per il giocatore.

Ancora una volta il Tottenham è attivissimo sul mercato. Dopo il colpo Pierluigi Gollini dell’Atalanta e un tentativo per Cristian Romero, gli Spurs pensano anche al mercato in uscita. Dall’Inghilterra, però, arriva una notizia che, se fosse vera, avrebbe del clamoroso. Si parla di una cessione che sarebbe la più onerosa della Premier League. Harry Kane, infatti, potrebbe andare via al Manchester City.

185 milioni di euro, questa sarebbe la cifra che secondo i tabloid inglese i Citizens vorrebbero sborsare per il giocatore. Una somma non da poco ed infatti entrerebbe dritta nella storia della competizione inglese. Il capitano dell’Inghilterra, dunque, potrebbe arrivare a Manchester dopo ben 8 anni con la maglia degli Spurs dove è il secondo miglior marcatore della storia dopo Jimmy Greaves.

Manchester City, per Kane spesa pazza

Secondo The Sun, ci sarebbe anche l’ok del presidente del Tottenham Daniel Levy. L’ingaggio sarebbe davvero faraonico visto che Kane andrebbe a guadagnare intorno alle 400.000 sterline a settimane. Uno stipendio davvero da top per un giocatore che ha fatto vedere grandissime cose, specie all’Europeo. Nonostante la sconfitta in finale con l’Italia, Kane è stato sicuramente uno dei migliori della nazionale di Gareth Southgate.

Con quello stipendio, Kane supererebbe addirittura quello di Kevin De Bruyne che, attualmente, ne prende 385.000 a settimana. Il Tottenham, in passato, aveva affermato di voler vendere il loro attaccante solo all’estero. Davanti ad una cifra del genere i Coys potrebbero pensarci sul serio, nonostante Kane avesse affermato di stare molto bene a Londra. L’attaccante, forse, vorrebbe giocare la Champions League cosa che il Tottenham non può offrirgli visto che è in Conference League.

Kane, quindi, sarà il nuovo tormentone del calciomercato estivo. Il giocatore aveva dichiarato di voler vincere trofei e con il City, che l’anno scorso ha sfiorato la vittoria della Champions League, potrebbe realizzare il suo sogno.

