Juventus-Villarreal: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 16-3-2022

Dove vedere Juventus-Villarreal ritorno ottavi di finale Champions League 2021-2022 mercoledì 16 marzo 2022 ore 21.00. La partita Juventus -Villarreal sarà trasmessa esclusivamente in Diretta Streaming su Amazon Prime Video.

Quarta in classifica in Serie A con 56 punti e reduce da una striscia di quindici risultati utili consecutivi (dieci vittorie e cinque pareggi), la Juventus di Massimiliano Allegri apre i cancelli dell’Allianz Stadium, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, al Villarreal di Unai Emery che, sesto in graduatoria nella Liga, a meno tre dalla quarta posizione del Barcellona, giunge in terra piemontese dalla vittoria di misura, di ieri sera, contro il Celta Vigo di Eduardo Coudet.

Juventus-Villarreal, ritorno ottavi di finale Champions League 16-3-2022.

Bianconeri e sottomarino giallo tornano ad affrontarsi a distanza di quasi tre settimane dal match della Ceramica, terminato 1-1 con reti di Vlahovic per i primi e Parejo per i secondi. Vista la positiva striscia di risultati utili consecutivi, che la vede imbattuta dal 27 novembre scorso, la Vecchia Signora potrebbe sfruttare il fattore campo per centrare quella qualificazione ai quarti di finale che manca ormai dalla stagione 2018-2019.

Gli spagnoli, dal canto loro, dimostratisi squadra ostica e ben organizzata, proveranno ovviamente a vincere la gara per raggiungere i quarti di finale come già accaduto nelle due precedenti partecipazioni risalenti alle annate 2005-2006 e 2008-2009.

Come vedere Juventus-Villarreal in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Juventus-Villarreal

Competizione: Champions League

Data: mercoledì 16 marzo

Orario: 21:00

Streaming: Amazon Prime Video

Juventus-Villarreal sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 21.00, in diretta streaming su Amazon Prime Video. La visione dell’incontro dell’Allianz Stadium sarà disponibile, per gli abbonati alla piattaforma Prime Video, su smart Tv, smartphone, tablet, Play Station 4, Play Station 5 e pc.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Villarreal

La radiocronaca di Juventus-Villarreal sarà disponibile, a partire dalle 21.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Juventus-Villarreal

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Szczesny in porta. Davanti a lui, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Centrocampo a quattro con Cuadrado, Locatelli, Arthur e Rabiot. In attacco, il duo formato da Morata e Vlahovic.

Anche Emery dovrebbe optare per il 4-4-2. Rulli quindi in porta con, a fargli da scudo, Foyth, Raul Albiol, Pau Torres e Pedraza. A centrocampo spazio a Chukwueze, Capoue, Parejo e Yeremi Pino. Davanti, la coppia composta da Lo Celso e Danjuma.

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma.

Allenatore: Unai Emery.

Precedenti e statistiche

L’unico precedente, in partite ufficiali, tra Juventus e Villarreal risale alla gara d’andata giocata lo scorso 22 febbraio allo Stadio della Ceramica e terminata 1-1 con reti di Vlahovic per i bianconeri e Parejo per i gialli. Quello in programma mercoledì sera sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni in terra italiana.

