Juventus-Verona, dichiarazioni pre partita, Allegri “Domani bisognerà rispettare il Verona, Vlahovic e Chiesa stanno bene.”

Dopo l’importantissima vittoria di San Siro contro il Milan, la Juventus punta ad un nuovo successo nella gara casalinga contro il Verona per continuare il proprio inseguimento verso la vetta della classifica.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. “Domani sarà una gara con non poche insidie, perché, comunque, il Verona è una squadra che era partita molto bene, è una squadra che ha grande forza fisica e che ti impegna a livello fisico nel corso della partita con i propri giocatori. Noi dovremmo dare continuità alla vittoria contro il Milan e per farlo bisognerà fare risultato, altrimenti buttiamo a mare quanto fatto domenica scorsa.”



Il tecnico ha poi continuato sulla testa della classifica: “Il calcio è fatto di momenti, ma bisogna essere realistici, stiamo facendo bene, ma bisogna continuare a lavorare per migliorare per far sì che la Juventus abbia un futuro e bisogna consolidare questo futuro consolidando una squadra solida. Bisogna lavorare con questi principi, cercando contemporaneamente di arrivare nei primi quattro posti per tornare a giocare la Champions l’anno prossimo e poi le valutazioni le faremo a fine stagione.”

Su Vlahovic e Chiesa “Stanno tutti bene. Chiesa è rientrato dopo che per molto tempo non si allenava con noi e ha fatto una buona settimana. Vlahovic era già più avanti di Chiesa e come tutto il resto della squadra sta bene. Non ho ancora deciso chi giocherà dal primo minuto, domani abbiamo la rifinitura e poi prenderò le mie decisoni.”

Sulla mentalità: “Il fatto di avere il giusto mix tra giocatori esperti e quelli giovani ti dà sempre una grande spinta di entusiasmo e spensieratezza. Poi ci sono delle partite importanti e la gara di domani, a livello di motivazioni è molto difficile da preparare perché, quando si gioca contro il Milan, la partita si prepara da sola, quando si gioca con squadre come il Verona che si deve salvare, c’è sempre il rischio di cadere nella presunzione e quindi, sarà un altro step che la squadra dovrà fare, perché bisogna sempre avere rispetto dell’avversario.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sugli aspetti della Juve di oggi: “Oggi abbiamo una rosa diversa rispetto alla passata stagione. L’anno scorso c’erano giocatori d’esperienza internazionale, quest’anno non li abbiamo ma abbiamo giocatori giovani con tanta voglia che si mettono a disposizione. Sono, dunque, due gruppi diversi, con gli stessi obiettivi ma diversi.”