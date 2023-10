Juventus-Verona 1-0, gesto antisportivo: telecamere inchiodano Faraoni

Durante Juventus-Verona, gara valida per la 10ª giornata di Serie A, sullo 0-0, il capitano scaligero Faraoni si è reso protagonista di un gesto antisportivo che ha scatenato le proteste di tutti i tifosi, non solo bianconeri.

Nell’era delle telecamere certi episodi non possono sfuggire ed indignare i tifosi, indipendentemente dalla fede calcistica. Durante Juventus-Verona, sullo 0-0, è andato in onda una scena antisportiva con protagonista il capitano gialloblu Faraoni.

In Juventus-Verona ancora ferme sullo 0-0, al 53′ lo scatenato Kean conquista palla sbracciando su Faraoni, poi scambia con McKennie e va a realizzare di testa. Fin qui nulla di particolare, solamente l’arbitro, su segnalazione del Var, annulla per il fallo subito dal capitano del Verona, il n.5 Faraoni.

Dalle immagini, però, si nota il numero come il n. 5 del Verona, il capitano Faraoni osservare lo sviluppo dell’azione per poi ributtarsi a terra come vede la conclusione vincente di Kean. Episodio che ha scatenato le ire e lo sdegno di tanti tifosi, non solo bianconeri.

Juventus in testa alla classifica

Se durante la partita Juventus-Verona, qualcuno si è buttato a terra e ha indotto l’arbitro a prendere una decisone sbagliata, i bianconeri invece caparbiamente hanno alzato la testa e si sono presi il primo posto in classifica di Serie A dopo la bellezza di 1183 giorni.

Una Juventus che è riuscita al 97′ di avere la meglio sul Verona grazie alla rete di Cambiaso, che momentaneamente, in attesa delle milanesi, gli ha permesso di ritornare in vetta alla classifica. Attimi finali, come dicono i tifosi bianconeri, fino alla fine, che per il tecnico Allegri fanno parte del Dna della vecchia signora. Una vittoria che si può anche considerare storica.

100 – Con l'1-0 contro il Verona, Massimiliano Allegri è diventato solo il secondo allenatore nella storia della Juventus a collezionare almeno 100 ‘clean sheet’ in gare casalinghe in tutte le competizioni: meno soltanto di Giovanni Trapattoni (150). Rincorsa.#JuventusVerona pic.twitter.com/89GkWCJOW5 — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 28, 2023

Per il tecnico livornese Allegri, l’ennesima vittoria senza subire reti. Dimostrazione che i campionati si vincono con la difese meno perforate. Per chi continua a dichiarare che l’obiettivo è il quarto posto, va bene anche la teoria del corto muso, marchio di fabbrica dell’allenatore della Juventus.