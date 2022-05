Juventus – Venezia 2-1, voti e pagelle: Bonucci festaggia il compleanno, Champions aritmetica

La Juventus batte molto a fatica il Venezia per 2-1.

Vittoria come detto faticosa ma fondamentale per i bianconeri.

Leonardo Bonucci festeggia il suo 35° compleanno regalandosi la seconda doppietta in carriera ed entrambe in questa stagione – dopo quella alla Lazio.

Ma il vero regalo lo fa alla sua squadra: la banda di Max Allegri, con questo successo, agguanta la certezza aritmetica della qualificazione alla UEFA Champions League 2022/2023.

Juve che, come di consueto per non dire ovvio, fa la partita, ma è costretta a ricorrere ai lanci lunghi o alle soluzioni dalla distanza o ancora alle palle inattive.

Sintomo, questo, di una quadrata impostazione tattica da parte dei lagunari, che giocano molto bene in questa prima partita con in panca Andrea Soncin, subentrato all’esonerato Paolo Zanetti.

Conferme per i bianconeri – per la seconda volta con la nuova divisa – con alcuni giocatori che dimostrano evidenti segni di crescita.

A cominciare da Rabiot, ormai da diverse partite perno della linea di congiunzione fra mediana e attacco.

Passando ovviamente per Bonucci, che in questo match decide di festeggiare il suo compleanno di fatto re-inventandosi incursore d’area di rigore.

In grande evidenza anche Luca Pellegrini e Miretti: il primo sfiora l’eurogol colpendo una traversa con una gran conclusione con il mancino dalla distanza a inizio match, il secondo mostra grandi doti di costruttore di gioco, giocando di sponda e saltando l’uomo appena può.

Non male anche Szczesny, autore di 2 interventi provvidenziali, uno per tempo, entrambi sull’autore del gol veneziano Aramu.

A questo ultimo va fatto un plauso, il migliore dei suoi, che giustappunto sfiora due gol oltre a quello che segna, impegnando Szczesny in maniera severa, con due conclusioni con il mancino, la seconda su punizione, in entrambi i casi il portiere polacco è pronto.

In ombra l’attacco, pressoché evanescenti Morata e, soprattutto, Vlahovic, praticamente inesistente.

Obiettivo minimo raggiunto dalla Juve in stagione, lagunari che dal canto loro hanno ancora una salvezza da conquistare.

Voti e pagelle

Szczesny, voto 6.5

Provvidenziale su due mancini di Aramu uno per tempo, non può nulla poi sul sinistro vincente del 10 ospite.

Bonucci, voto 7.5

Seconda doppietta in carriera, entrambe in questo campionato, dopo quella su rigore alla Lazio, a suggellare il 35° compleanno, e a regalare alla sua squadra la qualificazione in Champions, meglio di così !

Luca Pellegrini, voto 6.5

Colpisce una traversa clamorosa nel primo tempo, e la sua sola presenza da dinamismo alla manovra bianconera. Lui potrebbe essere il futuro bianconero.

Miretti, voto 6.5

Fa eco al sopra citato collega.

Vlahovic, voto 5-.

Non si vede mai, finora forse la sua peggiore in bianconero.

Aramu, voto 7.

Segna un gol meraviglioso e non fosse stato per Szczesny ne avrebbe segnati altri due sempre con il suo mancino. Una chiusura del cerchio, dalla Juve alla Juve !