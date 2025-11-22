News Calcio

Juventus: ufficiale la lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
Juventus - Stadiosport.it

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 24 giocatori convocati della Juventus per la trasferta contro la Fiorentina, in programma sabato pomeriggio allo Stadio Artemio Franchi. Tra i presenti figura anche Dusan Vlahovic, nonostante i dubbi recenti legati alle sue condizioni fisiche.

Vlahovic convocato: recupero completato, ma resta il dubbio sulla titolarità

L’attaccante serbo era rientrato dagli impegni con la nazionale con una sospetta problematica all’adduttore, ma lo staff medico bianconero ha dato il via libera alla sua presenza in gruppo. La sua convocazione è confermata, anche se rimane incerta la sua disponibilità dal primo minuto.

Difesa: Kelly rientra, Rugani ai box

In difesa, la Juve registra un recupero e una nuova assenza: Lloyd Kelly torna a disposizione dopo aver saltato le ultime tre partite prima della pausa, mentre Daniele Rugani sarà costretto a fermarsi circa tre settimane a causa di un infortunio al soleo.

Rientra tra i convocati anche Juan Cabal, assente da inizio ottobre per una lesione muscolare al bicipite femorale.

Assenti e aggregati dalla Next Gen

Restano indisponibili Gleison Bremer, il portiere Carlo Pinsoglio e il lungo degente Arkadiusz Milik. Considerate le assenze, Spalletti ha deciso di chiamare tre giocatori della Next Gen:
➡️ Jonas Rouhi, Filippo Scaglia e Pedro Felipe, tutti difensori.

Convocati ufficiali della Juventus per Fiorentina-Juventus

Portieri: Perin, Di Gregorio
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, J. Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Scaglia, P. Felipe
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David

