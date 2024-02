Video Highlights Juventus-Udinese 0-1 : Sintesi 12-2-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Udinese 0-1 , 24° Giornata Serie A:la decide Giannetti su azione rocambolesca da calcio di punizione!

Altro stop, il secondo consecutivo per i bianconeri. Ora vedono da vicino il Milan, ad una sola lunghezza di distanza. La terza partita senza vittoria, l’Inter che fugge a +7 con una partita da recuperare!

Il tecnico toscano ha provato in tutti i modi a vincerla, inserendo forze fresche, ma non è servito. Grande impresa per gli uomini di Cioffi, tre punti importantissimi in classifica, ma soprattutto una nuova consapevolezza di poter far male anche alle grandi!

Juventus-Udinese, 24° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Juventus-Udinese 0-1 :

Partono forte i padroni di casa. Al settimo minuto hanno un’occasione con Chiesa che fa la sponda di testa per l’inserimento in area di Cambiaso, il quale riesce a toccare il pallone anticipando Okoye, ma successivamente interviene Kristensen ad allontanare la minaccia!

Verso il ventesimo minuto ci prova Gatti. Il difensore bianconero controlla la sfera al limite dell’area, effettua una conclusione con il destro, ma non impensierisce il portiere ospite!

VANTAGGIO DELL’UDINESE! Calcio di punizione effettuato da Samardzic, il quale viene prolungato da Kristensen. Alex Sandro arriva a ribattere, ma la sfera termina vicino al sinistro di Giannetti, il quale non ha difficoltà a girare la sfera in una porta mezza sguarnita!

Quando ci avviciniamo alla mezz’ora altra occasione importante per i bianconeri! Cambiaso effettua un’ottima azione personale, arriva sul fondo, effettua un cross sul quale Milik non interviene con la giusta coordinazione, mandando la sfera fuori dallo specchio della porta!

Quando mancano tre minuti al termine della prima frazione, Alex Sandro riceve sulla sinistra, crossa al centro dell’area per Milik, il quale prende il tempo a Kristensen e colpisce, però, in maniera troppo centrale. Nessuna difficoltà per Okoye!

Il primo tempo termina qui, con il vantaggio a sorpresa degli ospiti! Rioresa che inizia con i torinesi a spingere alla ricerca del pareggio.

Poco dopo il decimo minuto di gioco Milik trova spazio in area, calcia ma la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario!

Due minuti dopo rete annullata ai bianconeri! Corner ad uscire di Chiesa, trova sul secondo palo Rabiot, il quale fa da sponda per Milik che di testa infila il pallone in porta. L’arbitro Abisso annulla l’azione perché la sfera è uscita dopo il corner battuto da Chiesa.

Quando mancano meno di dieci minuti al termine occasione importante per i padroni di casa. Lancio millimetrico di Cambiaso per Yildiz, il quale prende tempo a Perez, ma non riesce a concludere in porta. Okoye riesce a far sua la sfera e bloccarla!

Nel recupero un corner per i padroni di casa, con la sfera che finisce sulla testa di McKennie, il quale non è bravo ad indirizzarla nello specchio della porta!

Al quarto minuto di recupero una conclusione lontanissima di Lovric, la quale termina alta sopra la traversa.

Termina qui la sfida con la vittoria a sorpresa dei friulani!

Highlights e Video Gol di Juventus-Udinese 0-1 :

Tabellino di Juventus-Udinese 0-1 :

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah (61′ st Yıldız), McKennie, Locatelli (77′ st Nicolussi Caviglia), Rabiot, Cambiaso (84′ st Cerri); Milik, Chiesa (77′ st Noenge Boende). All.: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Nehuen Perez, Lautaro Giannetti, Kristensen; Ehizibue (65′ st João Ferreira), Lovric, Walace, Samardzic, Zemura (66′ st Festy Ebosele); Thauvin (77′ st Brenner), Lucca (77′ st Success). All.: Cioffi.

Arbitro: Abisso (Palermo)

Ammoniti: Ezibuhe (U), Bremer (J), Gatti (J), Walace (U), Success (U), Nicolussi Caviglia (J)