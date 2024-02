Juventus-Udinese dove vedere il match valido per la 24ª giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 12 febbraio alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Udinese sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Udinese, 24° giornata di Serie A

Bianconeri che sono reduci dal match fondamentale contro l’Inter, dal quale sono usciti sconfitti. Unito al pareggio del turno passato, hanno perso 5 punti importanti nella rincorsa alla scudetto.

Il tecnico Allegri è sempre convinto che l’obiettivo iniziale della sua squadra è quello di arrivare in zona Champions, nelle prime quattro posizioni di classifica. Ecco le sue parole al termine della gara, nelle quali prende le difese del gruppo, lo vede intento a migliorare e costruire successi nel futuro prossimo. Poi non sa mai, gli imprevisti possono capitare e loro dovranno farsi trovare pronti:

“Non so se è stato il match-point per l’Inter. Noi dobbiamo a fare il nostro percorso. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Nel secondo tempo la gara si è spaccata. Dobbiamo migliorare la precisione, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Una settimana negativa durante l’arco della stagione c’è sempre. Bisogna mandarla in archivio e pensare all’Udinese. Abbiamo pagato l’esserci ritrovati a giocare una sfida al vertice dopo tre anni. Adesso dobbiamo essere bravi a uscire dalla crisi battendo l’Udinese. A giugno nessuno si sarebbe immaginato che fossimo qu’ a questo punto. Veniamo da due percorsi diversi. Abbiamo perso una partita che potevamo rimettere in piedi e siamo arrabbiati. Dobbiamo assolutamente crescere. Non ci vuole tanto a scoprire che l’Inter è la favorita per lo scudetto. Dobbiamo essere bravi a essergli vicini. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo…”

Il tecnico dei friulani è in una situazione in bilico. Il rischio per la sua formazione è quello di ritrovarsi a giocare la salvezza negli utlimi turni. Così Cioffi deve mostrare tutte le sue abilità in termini psicologici, per un gruppo di calciatori che ha perso certezze.

Le qualità non mancano, alcune individualità sono ottime, ma la concetrazione e la cattiveria agonistica latitano. Le sue parole al termine della sfida con il Monza cercano di dare animo ai suoi giocatori:

“Usciamo un po’ con l’amaro in bocca. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, andava chiusa la partita lì. Nel secondo tempo, appena si è spento Thauvin che dal 60’/65′ boccheggiava, abbiamo faticato. Con l’uscita di Tucu abbiamo guadagnato in fisicità e spinta in verticale con Ehizibue, ma abbiamo perso un palleggio. Era l’arma che ci serviva di più“.

Il tecnico è ancora convito dell’obiettivo da raggiungere. Ha a disposizione un gruppo di giovani motivati e pronti al sacrificio. Devono riuscire ad ingranare tre vittorie consecutive, per riuscire a sbloccarsi mentalmente.

La prossima sfida è di quelle ardue e proibitive, in virtù del fatto che la Juventus arriva da un pareggio ed una sconfitta. Quindi i giocatori saranno piuttosto carichi e desiderosi di riscattare questi passi falsi.

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta TV e streaming:

Data: 12 febbraio

12 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN , Sky Sport

, Sky Sport Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Udinese match della 24ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Udinese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Udinese è a cura di Mastroianni affiancato da Montolivo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus-Udinese, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Udinese, le ultimissime

Allegri schiererà il solito 3-5-2 con Vlahovic e Yildiz a costituire il reparto avanzato. Gatti, Bremer e Alex Sandro saranno i tre difensori che agiranno davanti al portiere Szczesny. Cambiaso e Kostic sulle zone esterne, Locatelli, Rabiot e McKennie a livello centrale.

Cioffi, invece, adotterà alcune differenze rispetto allo schema di Allegri, con Lucca unica punta e Thauvin ad agire dietro le spalle. Okoye in porta, Perez, Giannetti e Kristensen i difensori centrali, Ehizibue e Zemura i due esterni, Samardzic, Walace, Lovric e Zemura a livello centrale.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura. Thauvin, Lucca. Al. Cioffi