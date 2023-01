Juventus-Udinese Allegri: “Chiesa può partire titolare, Kean quest’anno sta facendo grandi cose.”

Alla vigilia del match contro l’Udinese, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è tornato a parlare in conferenza stampa.

La Juventus, dopo la vittoria nei minuti finale contro la Cremonese, vuole continuare ad alimentare la striscia di vittorie consecutive, già sette fin qui. La conferenza stampa di Max Allegri inizia con la richiesta del minuto di silenzio per ricordare Gianluca Vialli “Gianluca è stato un esempio per tutti noi, il ricordo è quello che lascia ai giovani, l’intensità di come interpretava le partite, la grande tecnica e l’immensa passione”

Sulle condizioni di Federico Chiesa il tecnico livornese si è espresso così “Federico sta entrando in condizione, con la Cremonese ha fatto uno spezzone di gara, potrebbe partire titolare domani, vedremo, sceglierò uno tra lui e Di Maria.”

Alla domanda sulla corsa scudetto, Allegri non sembra aver cambiato le proprie idee “La sconfitta del Napoli contro l’Inter cambia poco, ci sono ancora molti punti di distacco, è normale che dopo sedici partite arrivi qualche rallentamento, non bisogna dimenticarci che ci sono Inter e Milan, il nostro obiettivo è quello di rientrare tra le prime quattro posizioni.”

Non sono mancati, infine, gli elogi verso Kean “Quest’anno sta lavorando veramente molto bene, ha perso 6 kg. Poi lo vedo maturato, ha una personalità diversa in campo, è cresciuto molto. Domani valuterò se far giocare lui o Milik.”