Juventus, tegola per Sarri: infortunio per Higuain, a rischio per la Coppa Italia

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito che Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. L’attaccante argentino è in dubbio per la sfida di Coppa Italia contro il Milan.

Brutte notizie in casa Juventus dove durante l’allenamento odierno alla Continassa si è fermato Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino era tra i più in forma in questi giorni, ma il problema muscolare accusato oggi rischia di compromettere il suo ritorno in campo.

La Juventus ha reso note le condizioni del Pipita con un comunicato ufficiale sul proprio sito dove ha fatto sapere che gli esami effettuati hanno escluso lesioni. Per Higuain si è trattato di un risentimento muscolare alla coscia destra e le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.

Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra.

Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni.

Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. pic.twitter.com/fXwg21tqF3 — JuventusFC (@juventusfc) June 4, 2020

Difficile, a questo punto, che il giocatore possa essere convocato per la partita di Coppa Italia contro il Milan. Anche se l’infortunio non è serio, Sarri non vorrà di certo rischiare il Pipita considerato anche che la Juventus dovrà giocare tante partite in pochi giorni.

In questi ultimi giorni di lavoro alla Continassa, il tecnico toscano ha aumentato i carichi di lavoro, ma lo sta facendo con parsimonia in vista del ritorno in campo la prossima settimana. Oggi al quartier generale della Juventus era presente anche il vicepresidente Pavel Nedved per osservare l’allenamento.

Sarri ha potuto lavorare con tutta la squadra ad eccezione di Demiral che sta recuperando dal suo infortunio ed ha continuato a lavorare a parte. Per quanto riguarda Higuain, il tecnico toscano conta di averlo a disposizione per il match di campionato contro il Bologna di lunedì 22 giugno.

