Juventus, tegola Chiellini: out circa 1 mese

Juventus, infortunio al polpaccio sinistro per Chiellini. Il difensore rischia un mese di stop.

Fuori per tre-quattro settimane: questa la prognosi per Giorgio Chiellini in seguito agli accertamenti strumentali cui si è sottoposto ieri il centrale della Juventus. Uscito a un quarto d’ora dalla fine della gara di campionato contro il Verona, il difensore classe 1984 ha riportato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra“.

Meglio del previsto, ma comunque un infortunio che lo costringerà a stare lontano dai campi da gioco per circa un mese, e che richiede cautela nel trattamento. Ciò vuol dire che Allegri dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri difensivi nel big match contro l’Atalanta, fondamentale in ottica qualificazione Champions, e nell’andata degli ottavi della medesima competizione, che andrà in scena il prossimo 22 febbraio.

Allegri dovrà quindi ricorrere alla coppia Bonucci-De Ligt per alcuni degli impegni più importanti della stagione, con il solo Rugani riserva di ruolo e, all’occorrenza, i terzini adattati al centro.

L’infortunio occorso a Chiellini è ulteriore indizio della necessità di intervenire sul reparto centrali in estate. Il capitano bianconero viaggia spedito verso le 38 primavere e, nonostante resti uno dei difensori più forti del panorama mondiale, non può più garantire la stessa affidabilità di alcuni anni or sono.

