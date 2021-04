Juventus: summit Elkann-Agnelli alla Continassa

La Juventus si ritrova, al giorno d’oggi, a dover sudare per poter conquistare un posto nella prossima Champions League; una novità per una squadra abituata alla vittoria, proveniente da nove scudetti consecutivi.

Parte del collettivo bianconero

Le prestazioni bianconere quest’anno sono state molto altalenanti, con un Andrea Pirlo che si è dimostrato ancora, giustamente, acerbo.

Non riuscire a rientrare nei primi quattro posti sarebbe davvero il peggior risultato possibile, visto il blasone della Vecchia Signora e le ambizioni, del tutto opposte, di inizio stagione.

A pochi giorni dalla trasferta di Udine, la proprietà bianconera ha risposto presente per poter dare il proprio apporto in vista delle ultime 5, importantissime, giornate di Serie A.

John Elkann (presidente di Exor, la holding proprietaria della Juventus) ha, infatti, incontrato Andrea Agnelli alla Continassa nella giornata di mercoledì scorso ed hanno assistito insieme anche all’allenamento della squadra guidata dal mister Pirlo.

Il presidente bianconero, Andrea Agnelli – fonte: profilo Twitter Juventus

L’incontro, in compagnia anche di Paratici e Nedved, è voluto essere quanto più informale possibile, per non trasmettere ulteriore tensione che, comunque, non può del tutto non esserci in questi momenti delicati per il futuro di Pirlo e della Juventus in toto.

Ad essere appesa ad un filo non è solo la figura dell’allenatore ma anche quella dell’attuale presidente Agnelli non può definirsi solida come una roccia.

Soprattutto viste le “figuracce” fatte in campo UEFA con il presidente Ceferin e tutta la vicenda Superlega che ha screditato molto la Juventus agli occhi del calcio del vecchio continente.

Tutte le ipotesi, per il momento, che circolano sul futuro di Agnelli, della Juve e di Pirlo, devono essere prese necessariamente con le pinze visto che le ultime parole spetteranno, come di consueto, al campo da gioco.

La Juventus è consapevole, comunque, di doversi giocare non solo un posto in Champions, in questa volata finale, ma anche gran parte del suo prossimo futuro sportivo-societario.

Migliori Bookmakers AAMS