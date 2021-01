Juventus: summit Agnelli-Perez

Andrea Agnelli e Florentino Perez si sono incontrati oggi alla Continassa, per un summit che è durato circa tre ore. Di cosa avranno parlato il presidente della Juventus e quello del Real Madrid? Secondo le indiscrezioni circolate oggi, i due vertici del calcio europeo avrebbero discusso di questioni inerenti la politica sportiva, fra cui l’istituzione, sempre più probabile, di una Superlega riservata ai club più forti e blasonati dei maggiori campionati europei.

Tanti i temi trattati nel corso della chiacchierata. Difficile escludere che non si sia toccata anche la questione calciomercato, visti i tanti affari che le due squadre hanno condotto in sinergia negli ultimi anni. Sono tanti, infatti, i calciatori del Real Madrid che interessano la “Vecchia Signora”: tra questi, sicuramente, Isco, ex pupillo di Allegri e ora “pallino” di Andrea Agnelli.

Andrea Agnelli, attuale Presidente della Juventus (foto da: youtube.com)

Sulla panchina del Real, fra l’altro, siede un uomo che dalle parti di Torino ha lasciato parecchio il segno e che in tanti rivorrebbero all’ombra della Mole. Parliamo, ovviamente, di Zinedine Zidane che, smessi i panni del fuoriclasse, ha dimostrato di essere allenatore di prima fascia, vincendo ben tre Coppe dei campioni alla guida delle “Merengues”.

Incontri e speculazioni che fanno ben sperare i tifosi della Juventus. La squadra sta attraversando un periodo di transizione e “Zizou”, che ha già accumulato una certa esperienza internazionale, potrebbe rappresentare la giusta sintesi tra una figura di equilibrio, capace di gestire lo spogliatoio e guidarlo verso grandi traguardi, e la ventata di freschezza che la Juventus cerca dal momento in cui ha esonerato Allegri.

