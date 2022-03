Juventus-Spezia: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 6-3-2022

Dove vedere Juventus-Spezia ventottesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 6 marzo 2022 ore 18.00. La partita Juventus-Spezia sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Messa in cassaforte la vittoria di ieri sera, in casa della Fiorentina di Vincenzo Italiano, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 50 punti, in piena zona Champions League, apre i cancelli dell’Allianz Stadium, in occasione della ventottesima giornata di campionato in Serie A, allo Spezia di Thiago Motta che, sedicesimo in graduatoria con 26 punti, a più quattro sul terzultimo posto del Venezia, giunge in terra piemontese da una pesante striscia di tre sconfitte consecutive.

Juventus-Spezia, ventottesima giornata Serie A 6-3-2022.

La Vecchia Signora, reduce da una serie di otto vittorie e cinque pareggi nelle ultime tredici partite di campionato disputate, punta ovviamente al successo per confermarsi in quarta posizione e tenere a distanza l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, impegnata sul campo della Roma sabato pomeriggio, deve ancora recuperare il match col Torino non disputato lo scorso 6 gennaio.

Gli spezzini, dal canto loro, a secco di vittorie dall’1-0 interno alla Sampdoria del 23 gennaio, hanno necessariamente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione che, come detto, dista appena quattro punti.

Come vedere Juventus-Spezia in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Juventus-Spezia

Competizione: Serie A

Data: domenica 6 marzo 2022

Orario: 18.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Juventus-Spezia sarà visibile, a partire dalle 18.00 di domenica 6 marzo 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra bianconeri e aquilotti sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della sfida dell’Allianz Stadium sarà di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Altro metodo per assistere alla partita tra piemontesi e liguri è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Juventus-Spezia sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Spezia

La radiocronaca di Juventus-Spezia sarà disponibile, a partire dalle 18.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Juventus-Spezia

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Szczesny in porta. Davanti a lui, Danilo, Bonucci, De Ligt e Pellegrini. Centrocampo a quattro con Cuadrado, Arthur, Locatelli e Rabiot. In attacco, il duo formato da Vlahovic e Morata.

Thiago Motta dovrebbe invece optare per il 4-3-3. Provedel quindi in porta con, a fargli da scudo, Ferrer, Nikolaou, Erlic e Reca. A centrocampo spazio a Maggiore, Kovalenko e Bastoni. Davanti, il tridente composto da Verde, Manaj e Agudelo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Manaj, Agudelo.

Allenatore: Thiago Motta.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Juventus e Spezia sono complessivamente 9 (4 in Prima Divisione, 3 in Serie A, 2 in Serie B) con un bilancio che parla di 3 vittorie dei bianconeri, 2 degli aquilotti e 4 pareggi. 16 i gol segnati dai piemontesi, 11 quelli messi a referto dai liguri.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Spezia-Juventus 2-3 dello scorso 22 settembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo confronto all’Allianz Stadium, invece, risale a Juventus-Spezia 3-0 del 2 marzo 2021 (Serie A 2020-2021). Gli spezzini non hanno ovviamente mai vinto all’Allianz Stadium, ma possono contare sul successo esterno, per 2-3, ottenuto allo Stadio Olimpico (oggi Stadio Olimpico Grande Torino) il 10 giugno 2007 (Serie B 2006-2007). Per quanto riguarda i pareggi, infine, l’ultimo all’ombra della Mole è lo 0-0 del 5 novembre 1922 (Prima Divisione 1922-1923).

