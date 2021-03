Juventus-Spezia Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 02-03-2021

Juventus-Spezia, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, arà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Ancora emergenza per Pirlo, previsti pochi cambi per Italiano.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà lo Spezia all’Allianz Stadium nella partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A.

I bianconeri hanno fatto l’ennesimo passo falso nell’ultimo turno pareggiando 1-1 contro il Verona, bruciando quasi del tutto le loro possibilità di vincere lo scudetto. Fin quando la matematica non la taglierà fuori, la Vecchia Signora può solo provare il tutto per tutto e a vincere quante più partite possibili.

A Torino, però, si presenterà uno Spezia che sa giocare a calcio e che sogna l’impresa cercando di sfruttare il momento difficile dei campioni d’Italia. I liguri hanno pareggiato in rimonta l’ultimo turno per 2-2 contro il Parma ed andranno all’Allianz Stadium per giocarsela a viso aperto, non avendo niente da perdere.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Spezia

Per Pirlo è ancora emergenza, con il tecnico bianconero che dovrà fare di necessità virtù. Sarà 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Demiral e De Ligt al centro della difesa ed Alex Sandro ed il rientrante Danilo sulle fasce. A centrocampo spazio alla coppia Bentancur-Rabiot, mentre sugli esterni si muoveranno Chiesa e McKennie, con Ronaldo e Kulusesvki scelte obbligate in avanti.

Pochi cambi per Italiano rispetto alla partita pareggiata contro il Parma, con l’allenatore dei liguri che dovrebbe cambiare solo l’attacco. Lo Spezia si schiererà con il 4-3-3 con Provedel in porta, Vignali, Ismajli, Erlic e Bastoni a comporre il muro difensivo, Ricci detterà i tempi di gioco con Estevez e Maggiore a completare il terzetto di centrocampo. In avanti Verde e N’Zola giocheranno al fianco di Gyasi al posto di Saponara ed Agudelo.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Vincenzo Italiano

Dove vedere Juventus-Spezia in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Spezia, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A,sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Spezia in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Spezia utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Spezia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Spezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Spezia

Nella loro storia Juventus e Spezia si sono affrontate solo in 3 occasioni, l’ultima quest’anno con i bianconeri di Torino vittoriosi per 4-1. A Torino c’è solo un precedente e risale al 2007, unico anno in Serie B della Juventus.

A vincere fu proprio lo Spezia per 3-2 nell’ultima giornata di campionato, con i liguri che riuscirono a restare in zona play-out. Lo Spezia non solo evitò la retrocessione diretta a discapito dell’Arezzo, ma vinse poi anche il play-out nel doppio confronto contro il Verona.

In Serie A, dunque, si tratta di una sfida inedita e dati alla mano sarà comunque difficile per lo Spezia portare via punti. Nonostante le difficoltà di quest’anno, la Juventus in casa ha sbagliato pochissimo, ma occhio allo score dello Spezia che in trasferta ha ottenuto 4 successi e 3 pareggi in 12 partite, con cinque sconfitte, occupando l’ottavo posto in questa speciale classifica,.



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS