Juventus-Spezia 2-0, Allegri: “La squadra ha fatto bene. Terza partita senza subire gol”

Juventus-Spezia 2-0, le parole di mister Allegri nel post partita: “Vinto senza concedere gol e occasioni. A Firenze per vincere”.

Buona la quarta: la Juventus batte 2-0 lo Spezia in questo turno infrasettimanale di Serie A, e si issa al terzo posto della graduatoria, a caccia di Roma ed Inter.

Max Allegri, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, ha fatto i complimenti alla squadra, pur ammettendo che su diversi aspetti bisogna migliorare.

Dopo il gol di Milik ha esultato calciando un cartellone pubblicitario: cosa c’era in quell’esultanza? La squadra non le stava piacendo?

“La squadra ha fatto molto bene all’inizio, poi ha calato di intensità, cominciando a correre all’indietro e a tenere ferma la palla. Abbiamo dato coraggio a loro, pur non avendo subito niente. L’importante era vincere, ma dobbiamo fare meglio”.

Quanto la Juve gestisce o subisce se non ha la palla?

“Noi sappiamo che quando abbiamo la palla dobbiamo comandare il gioco, ma possiamo farlo anche nella fase difensiva. Cosa che non abbiamo fatto nel primo tempo, quando ci hanno preso un paio di volte alle spalle”.

Sei soddisfatto della prestazione di Kean? Qual è il suo ruolo? Mi sembra che come esterno faccia ancora fatica e debba esprimere ancora il suo potenziale…

“Stasera ha avuto alcune occasioni nell’uno contro uno. L’abbiamo innescato poco vicino all’area, abbiamo crossato poco da destra a sinistra, ma sono soddisfatto di quello che ha fatto”.

Paredes è ciò che serviva per dominare ed essere più presenti nella metà campo avversaria?

“Paredes è un giocatore che ha tecnica ed è molto forte. Per essere più presenti nella metà campo avversaria dobbiamo smarcarci meglio all’indietro e non smettere di far circolare la palla”.

Quanto è importante avere difensori con personalità per gestire la palla? Quanto il movimento di Milik, in area, può far crescere Vlahovic?

“Dusan ha la possibilità di migliorare dentro l’area, nella pulizia di gioco, e già lo sta facendo. Milik ha delle qualità straordinarie, già dimostrate la scorsa partita. Stasera ha fatto un gol straordinario. Per quanto riguarda i difensori, chiaro dipenda dalle caratteristiche. Quelli che hanno palla, però, devono smarcarsi di più verso la porta avversaria, e non all’indietro, perché se vuoi gestire poi rischi qualcosa. Anche stasera, pur non avendo giocato benissimo, comunque abbiamo creato tante occasioni senza subire nulla”.

Vlahovic e le punizioni…

“Vlahovic ha un ottimo tiro, che scende. È arrivato Paredes, un altro calciante da destra. Piano piano. Ora dobbiamo giocare a Firenze e cercheremo di vincere”.