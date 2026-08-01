Juventus, Spalletti ribalta il mercato: Douglas Luiz e Arthur possono restare

Juve - Stadiosport.it

La Juventus batte il Nizza 2-0 nella terza amichevole estiva, ma le indicazioni più importanti arrivano dalle dichiarazioni di Luciano Spalletti. L’allenatore ha aperto alla permanenza di Douglas Luiz e Arthur, due centrocampisti inizialmente considerati tra i possibili partenti.

Il brasiliano ha sbloccato la partita dopo appena dieci minuti, mentre Oboavwoduo ha realizzato il raddoppio nel finale. Una prestazione che potrebbe modificare le strategie della società in un mercato condizionato dalla necessità di evitare nuovi investimenti sbagliati.

Douglas Luiz convince Spalletti e si gioca la permanenza

Il protagonista della vittoria contro il Nizza è stato Douglas Luiz. Il centrocampista ha recuperato il pallone sulla trequarti avversaria, si è presentato davanti al portiere e ha firmato l’1-0 con una conclusione precisa.

Spalletti ha apprezzato soprattutto l’intensità mostrata dal brasiliano. Secondo il tecnico, Douglas Luiz ha coperto bene il campo e gestito il pallone con una velocità superiore rispetto al passato, migliorando proprio negli aspetti che avevano rappresentato i suoi principali limiti.

La sostituzione all’intervallo non è stata una bocciatura. L’allenatore ha spiegato di aver voluto proteggere il giocatore dopo alcuni giorni di lavoro particolarmente pesanti, rimandando ulteriori valutazioni alla tournée asiatica.

La posizione del centrocampista cambia quindi sensibilmente. Una cessione non è esclusa, ma Douglas Luiz potrebbe essere confermato qualora continuasse a offrire intensità, qualità nella gestione del pallone e maggiore partecipazione alla fase senza possesso.

Anche Arthur torna nei piani della Juventus

La vera sorpresa riguarda Arthur, entrato nella ripresa al posto di Locatelli. Spalletti ha confermato che sia lui sia Douglas Luiz verranno valutati con attenzione prima di prendere una decisione definitiva sul loro futuro.

Il brasiliano sembrava destinato a lasciare nuovamente Torino, ma il nuovo allenatore vuole osservarlo direttamente durante la preparazione. La Juventus ha bisogno di centrocampisti capaci di gestire il possesso e velocizzare la circolazione del pallone, caratteristiche compatibili con il suo modo di giocare.

La permanenza resta comunque legata alle prestazioni nelle prossime amichevoli e alle eventuali offerte ricevute. Arthur dovrà dimostrare di poter garantire continuità, ritmo e affidabilità fisica in un reparto nel quale la concorrenza rimane elevata.

La possibile conferma dei due brasiliani consentirebbe alla società di concentrare le risorse su altri ruoli, evitando di acquistare nuovi centrocampisti senza aver prima valutato completamente quelli già presenti nella rosa.

Spalletti avvisa la dirigenza: niente acquisti a qualsiasi costo

Il tecnico ha parlato anche delle difficoltà incontrate dalla Juventus sul mercato. Negli anni precedenti, secondo Spalletti, sono stati commessi alcuni errori negli acquisti e il club non può più permettersi di spendere senza rispettare precisi limiti economici.

L’allenatore ha comunque espresso fiducia nei confronti dei dirigenti Marco Ottolini e Frederic Massara, sottolineandone il lavoro, l’esperienza e i numerosi contatti attivati per completare la squadra.

La strategia sarà quindi basata su operazioni mirate. La Juventus continuerà a cercare rinforzi, ma senza accettare richieste considerate eccessive. Ogni nuovo arrivo dovrà migliorare realmente la rosa e risultare sostenibile dal punto di vista finanziario.

Tra i nomi attesi rimangono Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic. Spalletti considera il giovane bosniaco soprattutto un trequartista, mentre l’attaccante francese rappresenterebbe un rinforzo importante per completare il reparto offensivo.

La Juventus cresce nella gestione della partita

Al di là del risultato, Spalletti si è detto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato contro il Nizza. La Juventus ha attaccato mantenendo distanze più corrette e offrendo un sostegno costante al giocatore in possesso.

Il tecnico aveva individuato proprio nella mancanza di compattezza uno dei problemi della squadra durante il precedente campionato. Contro i francesi, invece, i bianconeri hanno costruito sviluppi più ordinati e concesso poche occasioni pericolose.

Dopo il gol di Douglas Luiz, la Juventus ha controllato la gara senza perdere equilibrio. Nella ripresa Spalletti ha effettuato numerose sostituzioni, inserendo anche Koopmeiners, Joao Mario, Cabal, Arthur e Adzic.

Il raddoppio è arrivato all’89’, quando Adzic ha servito un preciso pallone filtrante per Oboavwoduo, freddo nel superare il portiere e fissare il risultato sul 2-0.

Ekhator salta la tournée, prossimo test contro il Chelsea

Non tutte le indicazioni sono state positive. Ekhator non partirà per la tournée a causa di un problema fisico, mentre Douglas Luiz e Arthur continueranno a essere osservati durante i prossimi allenamenti e incontri.

La Juventus volerà ora a Hong Kong, dove il 5 agosto affronterà il Chelsea. Il test offrirà a Spalletti nuove risposte sulla condizione della squadra e sui giocatori da confermare in vista dell’inizio della stagione.

Le parole dell’allenatore cambiano intanto lo scenario del centrocampo: Douglas Luiz e Arthur non sono più semplicemente due esuberi da cedere, ma possibili risorse da recuperare. Le prossime partite stabiliranno se questa apertura diventerà una scelta definitiva.