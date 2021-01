Juventus-Sassuolo Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 10-01-2021

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà il Sassuolo all’Allianz Stadium nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A.

I bianconeri arrivano a questa partita dopo essersi rilanciati in campionato andando a vincere 3-1 in casa del Milan. Per la Juventus, però, è stato solo il primo tassello di una lunga rincorsa e sa ora di dover infilare una serie di risultati positivi per rientrare in corsa per lo scudetto.

Davanti ci sarà un Sassuolo che ambisce a conquistare i tre punti e continuare a stupire. I neroverdi hanno battuto il Genoa nell’ultimo turno ed un successo gli permetterebbe di superare proprio i bianconeri, lanciandoli in zona Champions League.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Sassuolo

Dopo Cuadrado ed Alex Sandro, Pirlo perde anche De Ligt, con l’olandese risultato positivo al COVID-19 nella giornata di ieri. A prendere il posto dell’ex Ajax al fianco di Bonucci al centro della difesa sarà Demiral, con Danilo e Frabotta confermati sulle fasce. Cambiano i centrali di centrocampo con McKennie ed Arthur titolari al posto di Rabiot e Bentancur che erano stati titolari a San Siro. Sugli esterni, invece, confermati Chiesa e Ramsey così come saranno titolari in attacco Dybala e Cristiano Ronaldo, con Morata ancora out.

Tegola importante anche per De Zerbi che dovrà fare a meno di Berardi, fermato da un problema muscolare. Sarà 4-2-3-1 per il Sassuolo con Consigli tra i pali, Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio in difesa, Maxime Lopez e Locatelli agiranno in mediana, mentre sulla trequarti ci saranno Traoré, Djuricic e Boga. In avanti come punta centrale Caputo è favorito su Defrel.

Probabili formazioni Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, McKennie, Arthur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. All. Roberto De Zerbi

Dove vedere Juventus-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Sassuolo, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202), per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Sassuolo in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Sassuolo utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Sassuolo

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Sassuolo

Sono solo 7 i precedenti in casa bianconera tra Juventus e Sassuolo, con i neroverdi che non hanno mai vinto. Lo score parla infatti di 6 affermazioni bianconere ed un solo pareggio, ottenuto lo scorso anno, con il Sassuolo che fermò sul 2-2 la compagine bianconera allenata allora da Maurizio Sarri.

Ad eccezione dello scivolone con la Fiorentina, la Juventus in casa è stata perfetta, pareggiando solo contro Verona e Atalanta, due pareggi che ci possono stare considerata la crescita di scaligeri ed orobici.

Molto positivo lo score del Sassuolo in trasferta in questa stagione. Su otto trasferte, i neroverdi hanno conquistato un totale di 17 punti sui 24 disponibili, perdendo in una sola occasione lo scorso 3 Gennaio a Bergamo contro l’Atalanta per 5-1.

Cinque, invece, i successi lontano dal Mapei Stadium, con il Sassuolo che ora vorrà ottenere una vittoria di prestigio. La Juventus sa che non sarà semplice sconfiggere gli uomini di De Zerbi e dovrà commettere meno errori possibili ed evitare ripartenze letali.

