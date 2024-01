Juventus-Sassuolo, dichiarazioni pre-partita, Allegri “Domani ci saranno Rabiot e Chiesa, il Sassuolo è una squadra dalle grandi qualità.”

La Juventus vorrà sicuramente dar seguito alle ultime quattro vittorie consecutive in campionato, i bianconeri ospiteranno nel prossimo turno di campionato il Sassuolo di Dionisi dove sarà d’obbligo vincere per restare attaccati ancora al treno scudetto, dopo la vittoria dell’Inter contro il Monza.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i neroverdi : “Il gruppo ha lavorato bene come sempre, sappiamo l’importanza della gara di domani dopo che all’andato a Sassuolo non fu una bella serata, anzi prendemmo 4 gol. È una squadra dalle grande qualità tecniche nei singoli, ma ha anche un buon collettivo. Domani sera per noi sono importanti i 3 punti, ma per averli bisognerà fare una gara molto attenta sotto l’aspetto tattico e allo stesso tempo concedere molto poco.”



Il tecnico ha poi continuato su Rabiot: “Rabiot sta molto bene. Per domani ha recuperato anche Chiesa che sarà a disposizione e sicuramente sarà un valore aggiunto per domani. Noi dobbiamo pensare all’esempio di Salerno, dopo che chi è subentrato dalla panchina è stato determinante e così dovrà essere anche nelle prossime. Domani valuterò se mettere dal primo minuto Rabiot e dovrò anche fare alcune valutazioni di dietro con l’assenza di Gatti.”

Sull’attacco: “Dovrò valutare Yldiz sta facendo molto bene, così come Milik. Lo stesso Vlahovic è un giocatore molto importante per noi. Con il recupero di Chiesa che domani sarà a disposizione dovrò valutare chi scenderà dal primo. In questo momento non credo sia possibile vedere sia Yldiz e Chiesa, bisogna comunque mantenere un equilibro perché altrimenti si ritorna ad essere una squadra ballerina e non ce lo possiamo permettere adesso.”

Su Weah: “Weah è un giocatore che sta crescendo molto e sono sicuro possa avere dei margini di miglioramento importanti, perché comunque è stato un mese e mezzo fermo. È un giocatore che arriva da un campionato diverso e da quando è qui con noi ha ricevuto più nozioni sulla fase difensiva, ma sta facendo molto bene.”

Sulle differenze con l’Inter: “Le differenze sono che l’Inter ha una squadra costruita per vincere lo scudetto e la Juventus ha iniziato un percorso diverso è su questo noi dobbiamo lavorare ma senza l’ossessione di dover vincere lo scudetto.

Il tecnico livornese ha poi concluso sui tifosi: “Non è questione di aver riconquistato il tifo, io credo che noi stiamo facendo un buon lavoro e quello che stiamo ottenendo è merito soprattutto dei ragazzi che scendono in campo e vincono le partite. Noi che siamo intorno a partire da me a finire al magazziniere della Continassa siamo tutti importanti e cerchiamo di fare del nostro meglio per far sì che i giocatori scendano in campo nelle migliori condizione.”