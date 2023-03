Juventus-Sampdoria, Allegri: “La differenza in campionato si fa con le piccole, Vlahovic sta facendo bene, domani non ci sarà Chiesa, Pogba torna a disposizione.”

La Juventus di Max Allegri vuole assolutamente dare continuità di rendimento alle proprie prestazioni e si appresta ad affrontare la sfida contro la Sampdoria di Stankovic in programma domani sera all’Allianz Stadium.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro i blucerchiati, iniziando con un’analisi del match “Domani sulla carta sembrerebbe una partita facile, ma gli ultimi risultati della Sampdoria ci dicono che loro hanno sempre perso di misura. Noi sappiamo dell’importanza della partita e delle sue difficoltà, ma abbiamo l’occasione di fare 53 punti e di conseguenza andare sopra l’Inter al secondo posto. Noi dobbiamo capire che la differenza in campionato si fa con le piccole, con le quali non bisogna sbagliare.”

Il tecnico livornese ha poi continuato esprimendosi sulla questione Pogba e sul centrocampo che scenderà in campo domani “La formazione non l’ho ancora decisa, Poul torna a disposizione dopo la punizione per aver fatto tardi all’allenamento che mi ha portato ad escluderlo contro il Friburgo. Per quanto riguarda il centrocampo credo che uno tra Paredes e Barrenechea giocherà sicuramente, dovrò decidere poi domani mattina in base anche a chi avrà smaltito le fatiche accumulate in queste partite. Chiesa non sarà a disposizione per un fastidio, così come Di Maria che domani riposerà in vista della gara di giovedì.”

Sul probabile turnover che potrebbe vedersi in difesa “Non ho ancora deciso, bisognerà vedere le condizioni di Bonucci, le condizioni sia di Danilo che di Bremere, ma comunque sono pronti a giocare Gatti e Rugani. C’è anche il rientro di De Sciglio. L’importante è che domani la squadra capisca l’importanza della partita poi, se gioca uno o gioca un altro, importa poco, bisogna fare una partita giusta domani.”

Allegri si è poi espresso sulle condizioni fisiche di Vlahovic “Dusan è completamente guarito dalla pubalgia, sono cotento della prestazione che ha fatto giovedì e poi fisicamente sta molto meglio, io sono molto fiducioso, soprattutto perché gli attaccanti vengono giudicati solo per i gol, invece, io credo che lui stia facendo delle ottime partite anche senza gol.”