Juventus-Sampdoria, dove vedere il match valido per la 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 12 marzo alle ore 20:45 all‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Sampdoria sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Juventus-Sampdoria, 26esima giornata di Serie A 2022/23

Juventu-Sampdoria. La formazione di Allegri viene da quattro vittorie consecutive, interrotte dall’ultima sfida giocata domenica scorsa all’Olimpico e persa per 1-0. La formazione di Mourinho è stata attenta e furba, ha concesso qualcosa ai bianconeri e con un po’ di fortuna è riuscita a portare a termine l’impresa.

Dopo quattro vittorie consecutive un arresto per i torinesi nella corsa alla Champions League 2023/24. Ora i punti di distacco sono 12 con tredici turni al termine. Ci sono ancora molte partite per recuperare il gap, niente è perduto. La strada, però, comincia ad accorciarsi e riempirsi d’insidie. Infatti i bianconeri, dopo la sfida contro i doriani, dovranno affrontare l‘Inter nell’ultimo turno prima della pausa per le nazionali.

Gli uomini di Allegri, nel mezzo, dovranno anche affrontare il match di ritorno in Germania contro il Friburgo. Periodo importante e decisivo per le sorti della stagione, per comprendere in quale competizione potranno essere iscritti il prossimo anno.

La Sampdoria, invece, è all’eterna ultima speranza per non abbandonare la Serie A. Tredici partite sono tante, i punti a disposizione 39. Ma la formazione di Stankovic, nelle ultime cinque, ne ha fatti solo tre (con due sconfitte a completare la serie). In tutta la stagione, nelle venticinque partite fin qui disputate, ha ottenuto solo due vittorie, a fronte di 6 pareggi e ben 17 sconfitte.

Il Doria non riesce a cambiare marcia, nonostante nelle ultime partite non abbia affatto giocato male. Una stagione che è iniziata male e finirà peggio. Difficile riuscire ad intravedere una possibile rimonta, salvo non avvengano episodi favorevoli in grado di far scattare qualcosa nei calciatori, nel rendere possibile il sogno salvezza.

Dove vedere Juventus Sampdoria in diretta TV e streaming:

Juventus-Sampdoria, match della 26ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Sampdoria in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus-Sampdoria è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Sampdoria, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Sampdoria , le ultimissime

Bianconeri che schiereranno il loro 3-5-2. Davanti ci sarà l’unica punta Vlahovic, supportato da Di Maria in grado di svariare per tutto il fronte offensivo. Rabiot, Locatelli, Fagioli saranno i tre centrocampisti, con sulle fasce da un lato Cuadrado e dall’altro Kostic. Davanti a Szczesny, il tridente difensivo composto da Bremer, Bonucci e Danilo.

La Sampdoria di Stankovic schiererà, invece, il 3-4-1-2. Gabbiadini e Rodriguez davanti, Cuisance il trequartista di raccordo tra il centrocampo e il settore offensivo. Atteggiamento spregiudicato, il doria dovrà fare punti a tutti i costi nella rincorsa disperata della salvezza.

Juventus Sampdoria, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cuadrado; Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Rodriguez, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic