Juventus-Salernitana, Allegri: “Bisogna chiudere questo periodo nel migliore dei modi. Lite con Dybala? Un po’ di casino ci vuole”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana. Il tecnico bianconero vuole subito una reazione dalla squadra dopo l’eliminazione dalla Champions League

Domani alle ore 15:00 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la Salernitana nella partita valevole per la trentesima giornata di Serie A.

La Juventus arriva a questa partita dopo la pesantissima eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal e punta a rialzarsi subito, mentre la Salernitana è alla disperata ricerca di punti per una salvezza che appare difficile.

In questo momento, la Juventus deve resettarsi a livello mentale e tuffarsi subito sul campionato per non incappare in altre brutte sorprese. In conferenza stampa quest’oggi, Massimiliano Allegri ha messo in guardia i suoi in vista della sfida contro la Salernitana, squadra diversa rispetto all’ultima volta: “La Salernitana è diversa da quella della gara di andata, ha pareggiato con squadre come Milan e Sassuolo ed è piu propositiva. Noi dobbiamo chiudere questo momento nel migliore dei modi, restare a -3 dall’Inter e giocarsi lo scontro diretto in casa”.

Riguardo la formazione che scenderà in campo domani, Allegri non ha ancora deciso se farà debuttare Miretti visto che Locatelli non ci sarà causa COVID-19. Il tecnico ha affermato di avere a disposizione Chiellini, Bernardeschi e Dybaa, ma nessuno dei tre non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

Nelle ultime ore si è parlato di una lite che ci sarebbe stata tra Allegri e Dybala nella giornata di ieri. Il tecnico bianconero non ha negato questo confronto acceso, sottolineando però come non sia successo nulla di così eclatante: “Loro hanno fatto una richiesta e io ho detto di no. Sono cose che hanno capito e oggi stiamo già in ritiro e stiamo sereni. Ho chiesto di rimanere tutti insieme. Richiesta inopportuna? Ogni tanto un po’ di casino ci serve se no diventiamo piatti. Ringrazio i ragazzi che mi hanno dato l’opportunità di fare casino”.

Dopo la disfatta contro il Villarreal si è parlato di fallimento stagionale, con Allegri che affermò nel post gara come fosse disonesto a livello intellettuale parlare di ciò. Il tecnico livornese ha dichiarato quest’oggi come si sia sulla buona strada con la società per costruire qualcosa di importante e che bisogna mantenere equilibrio e luicidità poiché a distruggere ci vuole poco.

Allegri ha anche ribadito come ai suoi non abbia niente da rimproverare, affermando come il gruppo abbia le idee chiare: “Abbiamo le idee chiare e abbiamo una stessa linea. Questa cosa ora non conto e non devo rimproverare nulla ai ragazzi. Guai a chi tocca i ragazzi per quello che stanno facendo perché si sono messi a disposizione. Pensiamo a queste partite, ma soprattutto a questa perché non mi voglio rovinare la sosta”.

