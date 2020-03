Juventus: Rugani positivo al Coronavirus

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la Juventus ha fatto sapere che il difensore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. La società bianconera ha dichiarato di star attivando tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

Era questione di tempo prima che il Coronavirus colpisse anche qualche giocatore di Serie A ed alla fine così è stato. La Juventus ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito che il difensore Daniele Rugani è risultato positivo al test.

Il difensore toscano, come comunicato dal club bianconero, è asintomatico e sono state subito attivate tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui. Probabile che l’intera rosa della Juventus venga messa in quarantena, essendosi allenata con Rugani negli ultimi giorni.

Quello di Rugani non è il primo caso di giocatore professionista positivo al Coronavirus. In mattinata, anche Timo Hubers, difensore 23enne dell’Hannovers, è stato trovato positivo al Coronavirus ed anch’egli è stato subito messo in quarantena. Fortunatamente, il giocatore non ha avuto contatti con la squadra.

Con Rugani infettato, ora torna anche in dubbio la sfida di Champions League contro il Lione. Se la Juventus sarà messa in quarantena, la normativa prevede almeno 14 giorni di isolamento totale ed i bianconeri potrebbero non poter scendere in campo contro i francesi.

Una notizia che lascia sicuramente senza parole e che fa capire, come se ci fosse ancora bisogno, quanto sia grave la situazione. Ci si augura che l’UEFA possa prendere la giusta decisione di sospendere le coppe per evitare altri casi di contagio tra calciatori.

