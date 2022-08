Juventus-Roma, le dichiarazioni pre partita di Josè Mourinho: “Gioca Matic al posto di Zaniolo”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro i bianconeri.

La Roma è pronta al primo big match stagionale che la vedrà contrapporsi contro la Juventus.

I giallorossi sono ospiti all’Allianz Stadium in una sfida che rappresenta il primo vero banco di prova della stagione e Josè Mourinho non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi.

In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha dato alcune indicazioni riguardo alla formazione titolare contro la Vecchia Signora e sembra che giocheranno gli stessi già protagonisti nei primi due confronti stagionali, tranne per una eccezione, ovvero Matic che giocherà al posto di Zaniolo.

La Roma arriva allo scontro diretto a pieni punti e lo Special One riconosce l’importanza della partita, nonostante ci tenga a precisare che il campionato è ancora molto lungo.

Intanto, i giallorossi hanno scoperto anche il proprio girone di Europa League, competizione che Mourinho reputa difficile e dispendiosa visto che ci sono molte squadre accreditate a poter vincere la Coppa.

Il Betis Siviglia è un avversario temibile, mentre il Ludogorets, piazza in cui lo Special One ha giocato, non è una facile rivale contro cui giocare.

Sarà anche la partita del grande ex, Paulo Dybala e il tecnico capitolino non ha particolari consigli da dare al suo campioncino: la Joya è un calciatore esperto che sicuramente sarà emozionato per il peso emotivo del match, ma che risponderà subito pronto quando ci sarà bisogno.