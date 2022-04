Juventus, Roma, Lazio e Atalanta: calendari a confronto lotta Champions, Europa e Conference League

Serie A, lotta a quattro per i piazzamenti europei: i calendari di Juventus, Roma, Lazio e Atalanta messi a confronto.

La Serie A entra nella sua fase decisiva: a sette giornate dalla fine del campionato, se la lotta Scudetto pare ormai essere un affare a tre, quella per i piazzamenti europei coinvolge quattro squadre. La Juventus, uscita amareggiata dal big match contro l’Inter, deve ora difendere il quarto posto, che vale un posto in Champions League, dagli assalti di Atalanta, Lazio e Roma.

La squadra di Massimiliano Allegri ha un buon margine di cinque punti sulle più immediate inseguitrici, ma deve guardarsi dal ritorno della Roma e, soprattutto, da un’Atalanta che ha ormai acquisito la maturità necessaria per reggere la pressione a determinati livelli.

Il calendario più semplice ce l’hanno, forse, proprio gli orobici: la squadra di Gasperini deve stare attenta alle trasferte di Sassuolo e Milano (sponda Milan), ma per il resto non ha particolari insidie sul proprio cammino.

Segue la Juventus, che chiude il proprio campionato con i big match contro Lazio (in casa, vero e proprio scontro diretto), e Fiorentina (al “Franchi”).

Le trasferte di Cagliari e Genova (contro il “Grifone) non dovrebbero essere particolarmente impegnative, anche se entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta salvezza. Agevoli infine, o almeno dovrebbero, gli impegni casalinghi contro Bologna e Venezia.

In mezzo, però, i bianconeri hanno il supplemento della Coppa Italia, impegno che potrebbe sottrarre energie importanti in vista del campionato (soprattutto nel caso in cui, arrivati in finale, i bianconeri si troveranno a giocarla prima del match casalingo contro la Lazio).

La Roma ha il calendario più complicato: le trasferte di Napoli, Firenze e Milano (sponda Inter), sono trappole nelle quali la squadra giallorossa rischia di lasciare punti pesanti.

Guardando il rovescio della medaglia, i capitolini possono diventare una variabile importante della corsa Scudetto, qualora riuscissero a sottrarre punti sia a Napoli che Inter.

La Lazio, da par suo, ha un calendario apparentemente più agevole: le uniche insidie sono il match casalingo contro il Milan, e la già citata trasferta di Torino, alla penultima, contro la Juventus.

La formazione di Sarri appare però meno attrezzata rispetto alle concorrenti, seppur, approfittando del difficile calendario dei cugini romanisti, potrebbero condannarli a un altro anno in Conference League, strappando per sé la qualificazione in EL.

Serie A, lotta Champions, Europa e Conference League: i calendari di Juventus, Roma, Lazio e Atalanta a confronto

In grassetto le gare casalinghe

Juventus

09/4 Cagliari (32^ giornata)

16/4 Bologna (33^ giornata)

24/4 Sassuolo (34^ giornata)

01/5 Venezia (35^ giornata)

08/5 Genoa (36^ giornata)

15/5 Lazio (37^ giornata)

22/5 Fiorentina (38^ giornata)

Roma

10/4 Salernitana (32^ giornata)

18/4 Napoli (33^ giornata)

24/4 Inter (34^ giornata)

01/5 Bologna (35^ giornata)

08/5 Fiorentina (36^ giornata)

15/5 Venezia (37^ giornata)

22/5 Torino (38^ giornata)

Lazio

10/4 Genoa (32^ giornata)

16/4 Torino (33^ giornata)

24/4 Milan (34^ giornata)

01/5 Spezia (35^ giornata)

08/5 Sampdoria (36^ giornata)

15/5 Juventus (37^ giornata)

22/5 Verona (38^ giornata)

Atalanta

10/4 Sassuolo (32^ giornata)

18/4 Verona (33^ giornata)

24/4 Venezia (34^ giornata)

01/5 Salernitana (35^ giornata)

08/5 Spezia (36^ giornata)

11/5 Torino (recupero 20^ giornata)

15/5 Milan (37^ giornata)

22/5 Empoli (38^ giornata)