Juventus-Roma, dove vedere il match valido per la 3ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 1 settembre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Roma sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Roma, 3° giornata di Serie A

Juventus-Roma. Un big match quello che ci sarà allo Stadium domenica prossima. Una partita che, però, vedrà due squadre con opposte condizioni di forma. L’inizio dei bianconeri fa ben sperare per il futuro, con due vittorie (entrambe per 3-0), senza nessuna rete subita. La Roma, invece, ha subito i fischi dei propri beniamini all’Olimpico, perdendo per 1-2 contro l’Empoli nell’ultimo turno. Nel precedente, invece, ha impattato per 0-0 contro il Cagliari. Due scialbe prestazioni contro formazioni che hanno l’obiettivo della salvezza. Un punto in due partite, una media da retrocessione, salvo che siamo all’inizio della stagione.

Bianconeri che guardano tutti dall’altro verso il basso, sono gli unici a 6 punti in due partite. Questo è sicuramente un buon segnale per il proseguo della stagione.

Juventus-Roma. La Juventus di Thiago Motta ha messo a segno 6 reti in due partite, ha portato Vlahovic a segnare due reti, ma sarebbero potute essere di più. Un’idea di gioco offensiva ma non troppo, accorta nelle fasi di gioco in cui c’è bisogno di difendere, un po’ più incisiva in quelle in cui è possibile far male all’avversario.

Se qualcuno mi chiedesse dove si possono notare le differenze con Massimiliano Allegri, gli risponderei nel ritrovato entusiasmo, nella grinta e nell’applicazione dei giocatori. Ma è anche un’idea nuova, un 4-2-3-1, che all’occorrenza può variare il suo assetto, in base all’avversario, in un 4-1-4-1. Insomma, il tecnico brasiliano naturalizzato italiano pare abbia portato maggiore fiducia e sicurezza di sè ai giocatori, oltre all’inserimento di giovani interessanti che hanno dimostrato di essere all’altezza della competizione. Da Savona, a Thuram e Mbangula, tre nuove leve pronte ad aiutare i bianconeri a tornare in cima al campionato italiano.

Juventus-Roma. La Roma è un cantiere aperto, con diverse situazioni in uscita e in entrata. La formazione di De Rossi non è ancora riuscita ad ottenere una vittoria in queste prime due giornate, nonostante avessero affrontato due squadre di bassa classifica. Ora il primo, importante, scoglio della stagione, una sfida a cui arrivano con i sfavori del pronostico, con energie e atteggiamento da costruire.

Nonostante i tanti talenti della rosa, la squadra non riesce a segnare un numero importante di reti. De Rossi non è riuscito a centrare la qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione, anche se ad un certo punto dell’annata sembrava in vantaggio nei confronti dell’Atalanta. Poi un brusco calo li ha esclusi dalla corsa verso la più importante manifestazione europea.

Un pareggio, per loro, sarebbe un’ottima iniezione di fiducia per il proseguo della stagione.

Dove vedere Juventus-Roma in diretta TV e streaming:

Data: 1 settembre

1 settembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Roma, match della 3ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Roma sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Roma in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Roma è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Roma, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Roma le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Motta

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk. Allenatore: De Rossi

