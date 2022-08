Juventus-Roma, Allegri: “Sarà bello rivedere Dybala e Mourinho. Contento dell’acquisto di Milik”

Juventus-Roma, le parole di Allegri nella conferenza stampa pre partita: “Domani gara equilibrata. Sarà bello rivedere Dybala e Mourinho. Milik? Forse parte titolare”.

Vigilia di Juventus-Roma: i bianconeri, padroni di casa, arrivano al big match con un gap di due punti da recuperare. Il pari contro la Samp ha lasciato strascichi, soprattutto perché maturato dopo una prestazione scialba, che ha gettato ombre sulle reali potenzialità della rosa, seppur priva di alcuni dei suoi migliori elementi.

Mister Allegri, intervenuto in conferenza stampa, è tornato a parlare della prestazione di Genova: “Con la Sampdoria abbiamo fatto un brutto primo tempo. Le partite durano 95 minuti, mi sono arrabbiato perché nel secondo tempo la partita andava azzannata. Normale che la prestazione del primo tempo vada migliorata”.

L’occasione per migliorare si presenterà, forse, già contro la Roma. Una gara di prestigio, che testerà le ambizioni di entrambe. Una gara da grandi ex, con Dybala che tornerà per la prima volta all’Alianz da avversario:

“Domani è il primo scontro diretto contro una Roma che sta facendo bene. Mourinho reincontrarlo è sempre un piacere, sta facendo un ottimo lavoro e plasmando la Roma a modo suo. Sarà una partita molto equilibrata. Con Paulo abbiamo passato degli anni straordinari perché alla Juventus è cresciuto. È diventato quello che è adesso. Ha fatto tanti e bellissimi gol. Con le sue giocate ha fatto divertire i tifosi e me. Perché comunque io ammiro le giocate singole dei giocatori. Domani lo ritroviamo da avversario comunque è un piacere rivederlo””.

La Juventus sta mettendo a segno gli ultimi colpi di mercato. Arrivato ieri Milik, che Allegri vorrebbe già poter schierare in campo:

“Molto contento di Milik, ha numeri impressionanti. Come caratteristiche può giocare anche con Vlahovic. Aspettiamo il nullaosta a livello burocratico che spero arrivi nel pomeriggio così domani sarà a disposizione. Visto che non ho ancora deciso la formazione magari lo faccio giocare dall’inizio. però fino a domani non lo so, mi è balenata questa idea“.

Domani non ci sarà capitan Bonucci, ancora alle prese con noie muscolari, Non ci sarà neanche Di Maria, per il quale il rientro in campo è previsto contro la Fiorentina:

“Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene, ieri ha lavorato con la squadra ma stamattina non stava bene con la gamba. Le cose mezze e mezze non vanno bene. Di Maria ha lavorato parzialmente con la squadra, l’obiettivo è Firenze“.

Chiosa sul sorteggio di Champions League, che vede impegnata la Juventus contro PSG, Benfica e Maccabi:

“In Champions sono tutte partite difficili. Sulla carta è normale che il Paris sia favorito. È una delle squadre più forti d’Europa,ha iniziato molto bene e sarà bello giocare questo doppio scontro con il Paris. Ma noi il passaggio del turno sulla carta passa dal doppio confronto con il Benfica. Però sono tutte partite difficili. In Europa è difficile che ci siano partite facili”.

Qualche parola su Locatelli, che dovrebbe ancora guidare un centrocampo sul quale il mister non ha ancora le idee chiare:

“Domani devo decidere il centrocampo, ho dei dubbi anche in difesa valutando i cambi. Manuel sta facendo bene, poi quando non gli vengono le cose si innervosisce. Può solamente che crescere a livello di condizione”.

La Juventus e quel percorso di crescita per tornare a vincere:

“Direi che ci vuole un pochino di pazienza ecco perché l’altro giorno quando abbiamo fatto quel primo tempo contro la Sampdoria bisognava rimanere più sereni perché lo ripeto e l’ho detto anche alla squadra peggio di così non potevamo fare. C’era solo da migliorare eravamo sullo 0-0 e avevamo tutte le possibilità di fare gol perché le partite cambiano. Se giochiamo come nel primo tempo contro la Sampdoria non mi diverto ma la Juventus era stata brava a non fare danni. Poi bisognava avere le capacità di portare a casa la partita ma la prestazione sarebbe rimasta la stessa al di là del risultato. E nel primo tempo abbiamo giocato male”.

Che Juve ci si dovrà aspettare a fine mercato:

“Per quanto riguarda la vera Juve finiamo il mercato e vediamo chi abbiamo a disposizione. Rientreranno gli infortunati. C’è un buono spirito e voglia di lavorare, migliorare e arrivare all’obiettivo. Bisogna arrivarci piano piano. Ma dopo una partita giocata come nel primo tempo contro la Sampdoria dobbiamo farci uno scudo. Perché durante la stagione di partite sporche ce ne saranno, soprattutto ad inizio stagione, noi dobbiamo rimanere sereni e non andare in frustrazione quanto capitano”.

Chiusura sulla prestazione di Rugani:

“Daniele ha fatto una buona partita, è normale che le sue caratteristiche migliori siano quella parte difensiva. Daniele è un giocatore affidabile, so il valore che ha e quando fa quelle prestazioni sono contento”.