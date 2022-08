Juventus-Roma 1-1, Mourinho: “Un punto va bene, nel primo tempo mi sono vergognato”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio all’Allianz Stadium.

La Roma esce indenne dal primo big match stagionale che la contrapponeva alla Juventus di Massimiliano Allegri.

La partita dell’Allianz Stadium non è stata, di certo, spettatrice della miglior versione stagionale della Roma che, però, con la “testata” di Abraham raccoglie un punto che, a conti fatti, soddisfa anche Josè Mourinho.

Il mister capitolino, in conferenza stampa, ammette la superiorità dei bianconeri e la troppa passività di gioco mostrata dai suoi ragazzi.

Nel primo tempo “Abbiamo avuto cu…”, così riassume, in maniera scherzosa ma sincera, Josè Mourinho i primi 45 minuti della sua Roma che nel secondo tempo è stata tatticamente stravolta dal proprio allenatore e ha iniziato a giocare.

Lo stesso Special One ha ammesso di aver detto ai propri giocatori che si stava vergognando della figura che la Roma stava facendo allo Stadium nel primo tempo e pone l’accento su un problema di atteggiamento e personalità della squadra, più che tattico.

Nel secondo tempo, la Roma è andata decisamente meglio e Mourinho è soddisfatto del risultato finale ammettendo che un punto, in queste occasioni e in questi scontri diretti, va più che bene.

L’importanza della panchina lunga è stata evidenziata proprio da questo match in cui lo stesso Mourinho ha analizzato i suoi cambi facendo capire che avere sostituti all’altezza può cambiare la partita: Karsdorp non stava bene ed è entrato Celik al suo posto, che ha fatto meglio dell’olandese. Stesso discorso per il cambio Spinazzola-Zalewski.

Mou chiude facendo i complimenti all’arbitro Irrati, autore, secondo lui, di una partita straordinaria.