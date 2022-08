Juventus-Roma 1-1, Allegri: “Fatto ottimo primo tempo. Dobbiamo imparare a chiudere le partite”

Juventus-Roma 1-1, le parole di mister Allegri dopo la gara: “Fatta una buona partita, ma dobbiamo imparare ad abbassare i ritmi”.

Un altro pareggio, ma una prestazione ben più convincente rispetto allo scialbo 0-0 contro la Sampdoria. Ha tanto da raccontare questo Juventus-Roma 1-1, anticipo della terza giornata di campionato.

Racconta di una Juve forte, nonostante le assenze, ma che non ha imparato ancora a stare dentro la gara per tutti i 90 minuti. Racconta di una Roma che ha imparato a soffrire, tirandosi fuori dalle situazioni più complicate, e che sarà dunque osso duro anche in chiave tricolore.

Chi meglio di Max Allegri può darci una lettura del match? Il tecnico bianconero, nella conferenza post partita, ha analizzato attentamente la prestazione della sua squadra, evidenziandone i meriti, ma lamentando anche difetti nella gestione della partita:

Ieri aveva detto che la sua squadra doveva azzannare le partite: perché non è riuscita a farlo?

“Il campionato è lungo, alla fine si rischia anche di perdere certe partite. Loro sull’ennesimo calcio d’angolo ci hanno quasi fatto capitolare, e sarebbe stato dannoso a livello psicologico. Tutto sommato abbiamo fatto una buona partita: aggressivi, con un buon palleggio. Fino al momento del pareggio eravamo in superiorità a sinistra, ma non abbiamo sfruttato a dovere. La Roma, lo sappiamo, è una grande squadra e Mourinho è brava a farla restare in partita”.

Al gol di Abraham, su corner, si è girato verso la panchina con un’espressione che sembrava dire “Lo sapevo”: si aspettava quel tipo di situazione?

“Speravo non succedesse, ma purtroppo è successo. Abbiamo difeso molto bene sugli angoli, tranne l’unico che hanno battuto sul secondo palo. Bisogna resettare, ora, e provare a vincere mercoledì contro lo Spezia”.

Mourinho ha detto che sono stati fortunati nel primo tempo: è d’accordo?

“José è sempre simpatico, e lucido nelle sue letture. Quando non chiudi certe partite, nel secondo tempo puoi capitolare”.

Dopo un ottimo primo tempo, vi siete abbassati nella ripresa, riprendendo la gara in mano una volta che la Roma aveva pareggiato: non crede si sarebbe potuto affondare di più nei primi 10 minuti della ripresa?

“Secondo me abbiamo provato, ma facendo scelte diverse da quelle che dovevamo fare. Dovevamo sfondare a sinistra, dove eravamo in superiorità. Normale calare dopo un primo tempo così. Dobbiamo imparare a far calare i ritmi, mediante la circolazione di palla”.

Cosa hai detto alla squadra nell’intervallo? Avete gestito la palla, ma forse in maniera troppo compassata

“Sono d’accordo, ma è impossibile pensare di dominare sempre per 90 minuti. Normale che se vinci 1-0, e loro non ti pressano, devi cercare di tenere la palla nel loro campo, e fare il secondo gol. Son comunque contento della prestazione”.

Nel primo tempo ha giocato bene Miretti, bravo a cucire il gioco tra i reparti

“Miretti bisogna lasciarlo tranquillo, senza fargli troppi complimenti. Ha giocato da veterano. Riesce a smarcarsi a un tocco, andando sempre in avanti. Bravo anche Cuadrado, che nel primo tempo si accentrava liberando spazio sulla fascia e nuove linee di passaggio. Ciò ci ha permesso di arrivare spesso al tiro da fuori. Abbiamo fatto ottime cose”.

Per sostenere meglio Vlahovic giocherete con due punte o due esterni, in un attacco a tre?

“Innanzitutto è importante recuperare Chiesa, Pogba e Di Maria. Non parlo mai degli assenti, ma questi ragazzi, viste le loro qualità, sono molto importanti per noi. Il modulo è un discorso relativo”.